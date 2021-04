Tras probar exitosamente que es posible volar sobre Marte, la NASA anunció este viernes que la misión del pequeño helicóptero Ingenuity fue extendida un mes para acompañar al rover Perseverance.

La nueva fase extiende la misión tecnológica del helicóptero que era originalmente de un mes. Ahora, la meta es analizar cómo se puede explorar desde el aire tanto Marte como otros mundos.

“Vamos a reunir información sobre la capacidad de apoyo operacional del helicóptero mientras Perseverance se centra en su misión científica”, dijo el viernes a periodista Lori Glaze, directora de la NASA.

El tipo de reconocimiento que realiza el Ingenuity podría ser útil para misiones humanas pues puede encontrar senderos para ser atravesados por exploradores y descubrir lugares que serían imposibles de hallar de otra forma.

Success 👏#MarsHelicopter completed its 4th flight, going farther & faster than ever before. It also took more photos as it flew over the Martian surface. We expect those images will come down in a later data downlink, but @NASAPersevere's Hazcam caught part of the flight. pic.twitter.com/Fx3UHu4jgv

— NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021