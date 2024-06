Un registro se viralizó en redes sociales, donde se ve a un guardia del Metro de Santiago intentando retener a un ciudadano extranjero que presuntamente no pagó su pasaje. El pasajero grabó la situación en la Línea 6 del tren, explicando que no tenía dinero para el boleto y denunciando que el guardia lo estaba agarrando de la ropa.

Un polémico registro se viralizó en redes sociales y abrió debate entre los usuarios. En el video se puede ver como un guardia del Metro de Santiago intenta retener a un ciudadano extranjero que no pagó su pasaje.

Aparentemente, el registro lo grabó el pasajero involucrado, en la puerta de uno de los andenes del tren de la Línea 6.

“Yo no hice nada, simplemente que le pedí permiso, no pagué el pasaje, no tengo para el pasaje y mira cómo me está rompiendo la ropa”, explicó el hombre mientras que el guardia lo tiene agarrado de la ropa.

“Te voy a llevar detenido”, le refuta este último con unas esposas policiales en sus manos.

Luego, una pasajera entrega mil pesos para cancelar el pasaje en cuestión. Sin embargo, el guardia no accedió e insistió en sacar al sujeto del Metro para que pagara.

Luego de un par de minutos de la discusión, los demás pasajeros comenzaron a abuchear para que pudiera continuar el viaje del tren.

BioBioChile consultó al Metro de Santiago respecto a la situación, a lo que respondieron que “es parte del plan integral de seguridad”.

“Si un/a pasajero/a sube a bordo del tren sin pagar el pasaje, los vigilantes privados y los guardias tienen dentro de sus funciones el rol de solicitarle que pague su pasaje o, de lo contrario, pedirle que salga de la estación“, explicaron.

Agregando que “eso es exactamente lo que muestra el vídeo, en que se ve a un vigilante privado de Metro apoyando los protocolos antievasión. Tanto los vigilantes como los guardias, apoyan las labores de control antievasión que hacen los guardias tácticos, que están ubicados justo tras la línea de torniquetes, donde las personas pagan su pasaje validando con la tarjeta bip!”.

Mira el video: