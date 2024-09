La tradicional Gala Folclórica de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) tendrá como protagonista este año a Daniel Muñoz y Los Marujos, agrupación reconocida por su valiosa propuesta musical, centrada en géneros de raíz chilena y latinoamericana.

El conjunto se presentará en el marco de la Temporada Artística de la casa de estudios el sábado 14 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso (av. España 1680).

Con frescura e identidad, Daniel Muñoz y Los Marujos han renovado la cueca, conservando la picardía y musicalidad de la tradición popular. Considerados un referente del folclor, el conjunto ha brillado en certámenes como el Festival de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Sobre esta presentación, el popular actor y músico nacional Daniel Muñoz comentó: “Uno de los eventos importantes para nosotros en septiembre es esta gala. Estamos muy entusiasmados preparando un espectáculo musical con todos los ingredientes para que el público salga satisfecho y contento”.

Folclor con estilo propio

Daniel Muñoz y Los Marujos son cultores cercanos a la variante de cueca denominada como urbana o brava; sin embargo, la agrupación resalta que su estilo es propio.

Al respecto, Muñoz indica que “la cueca es una sola, siempre adquiere la personalidad del lugar donde se interprete y la cueca de Los Marujos es la cueca de Los Marujos. Interpretamos cueca, pero con el sello y la instrumentalización que nosotros tenemos”.

Bajo el concepto “folclore sin fronteras”, la agrupación ha capturado en su repertorio la poesía, los colores y la riqueza rítmica del continente americano. El vals porteño, la milonga, la chacarera, el bolero y, por supuesto, la cueca chilena, se dan cita en cada uno de sus conciertos, instancias donde el público es un gran protagonista.

Además de su sello musical, Los Marujos destacan por contar con una formación de eximios músicos. Junto a Daniel Muñoz, cuyo rol recae principalmente en el canto, están presentes Ignacio Hernández (teclado, acordeón), Sebastián Moya (bajo y contrabajo), Danilo Donoso (percusiones), Sergio Fresco (violín) y Rodrigo Salgado (guitarra).

“Los cinco Marujos que me acompañan son músicos de excelencia y el espectáculo que vamos a presentar, no es por mandarme las partes, pero es de alto nivel. Me siento muy afortunado por estar acompañado de ellos”, dice Daniel Muñoz, al referirse sus compañeros.

Respecto a su veta como cantante, el artista señala que “se produce una vibración en la interpretación que a mí me produce un trance. Es un placer máximo el canto de la cueca”.

La venta de entradas para este concierto está disponible en Ticketpro.cl. Los valores son $20.000 Primeras filas, $15.000 General, $10.000 Funcionarios USM, $6.000 Tercera Edad, $6.000 Estudiantes general y $3.000 Estudiantes USM.