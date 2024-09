En el marco de la rueda de prensa de “Queer”, la nueva película del director italiano Luca Guadagnino inspirada en un relato de William Burroughs, una pregunta sobre James Bond descolocó no sólo al director del filme, sino también a su protagonista: Daniel Craig, el otrora 007.

Guadagnino, que ha explorado el cine LGBTQI+ en filmes como “Call me by your name”, se mostró molesto ante la inquietud de una periodista que le preguntó si creía que Bond, en realidad, podría ser homosexual.

“Chicos, seamos adultos un segundo”, respondió con algo de sorna, mientras Craig reía irónico a un costado.

“No hay forma alguna de saber, de verdad, los deseos de James Bond… Lo importante es que hace bien sus misiones”, agregó Guadagnino, en una respuesta que cosechó aplausos de la prensa presente.

“Lo siento, cariño”, continuó el cineasta para luego acariciar en modo jocoso la espalda de Craig, en un gesto que de inmediato devolvió.

Después, el director matizó su respuesta: “Como hombre homosexual, es bastante insultante considerar la posibilidad de que elegir a un hombre homosexual para interpretar el papel de Lee (Craig) lo haga más real, como si una persona se definiera completamente por su identidad de género o su sexualidad”.

“Creo que se trata de lo que puedes hacer como intérprete, como artista a cargo de una tarea determinada, y la profundidad que aporta Daniel Craig es enorme”, agregó en el diálogo.

La película “Queer” está basada en la novela homónima y autobiográfica del célebre escritor estadounidense y beatnik William S. Burroughs;

texto que demoró 35 años en publicarse debido a su cariz explícito.

“Este es el tipo de películas que quiero ver, hacer o que me apetece afrontar (…). Si miro atrás no considero este trabajo como un desafío, sino como un placer”, dijo el actor británico.

When Daniel Craig was asked if he thought James Bond can ever be gay, director of #Queer Luca Guadagnino responded with: “Guys, let’s be adults in the room for a second. There is no way around the fact that nobody would ever know James Bond’s desires period” #Venezia81 (Getty) pic.twitter.com/CdVBPLuBe3

— Deadline (@DEADLINE) September 3, 2024