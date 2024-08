Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Sprite Limelight anunció su colaboración con la destacada cantante puertorriqueña Young Miko para la tercera temporada de su plataforma global de música, que busca llevar la música a todo el mundo con artistas que marcan tendencia. El lanzamiento se realizó en el Espacio Carrascal de Santiago con la presentación de un nuevo videoclip de Young Miko, "rookie of the year". Young Miko se prepara para su gira THE XOXO TOUR 2024, que contará con conciertos patrocinados por Sprite en 10 países, incluyendo Chile. En tanto, Sprite en Chile apoya a nuevos artistas nacionales del género urbano y promueve la reciclabilidad de sus botellas y latas. Las presentaciones gratuitas de artistas urbanos se llevan a cabo en diferentes ciudades a través del escenario móvil Sprite REFRESCAR, con la invitación a reciclar los envases en eventos para darles una nueva vida en la planta Re-Ciclar.