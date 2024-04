Grimes tuvo un día negro en su paso por el festival Coachella 2024, donde se presentó ayer en el segundo día del evento con evidentes problemas técnicos.

Tras la presentación de su DJ Set en Indio, California, la propia artista pidió disculpas a sus seguidores en redes sociales. “No permitiré que algo así vuelva a suceder”, dijo.

En la cita, Grimes se mostró ofuscada con los problemas de sonido, que percibió de inmediato. “Todas mis pistas son de doble tempo y no puedo hacer los cálculos. Están al borde de no mezclarse, por eso el resto de mi set no serán mezclas, pero seguirá siendo divertido”, dijo en escena.

Grimes tuvo fallas técnicas durante su show en #Coachella y se le vio bastante estresada 😅 pic.twitter.com/HdIoJTL1Jj — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 14, 2024

Grimes en Coachella 2024: “Para ahorrar tiempo, subcontraté cosas esenciales”

Tras el show, la productora profundizó en las dificultades: “Quiero disculparme por los problemas técnicos. Quería regresar con todo y normalmente siempre me encargo de cada aspecto de mi set”.

“Para ahorrar tiempo, subcontraté cosas esenciales, como los bpm y dejé que otra persona organizara las pistas en la tarjeta SD. Tuve un mal presentimiento de antemano por no haber ejecutado todo a través de los CDJ yo misma y, aunque lo marqué, no insistí”, dijo.

“La gran lección para mí fue una combinación de:

1) si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo.

2) sé un cabrón incluso si la gente se siente mal.

Probablemente, fingí que estaba bien e interactúe con la multitud en lugar de estar en mesa tratando de arreglar el software”, escribió en su cuenta en Instagram.

En el mismo post aseguró que organizará “personalmente” sus archivos digitales para su segunda presentación en Coachella, agendada para el próximo sábado. “No dejaré que algo así vuelva a suceder. ¡Por favor perdónenme! Con amor, siempre”, concluyó.

En redes sociales, hubo múltiples críticas a Grimes, a pesar de las disculpas. “El peor show en la historia de Coachella”, señalaron algunos en plataformas digitales, tal como dio cuenta el portal británico NME.

También hubo eco de los gritos de frustración que Grimes entonó en escena (al menos 10 en su presentación), todo esto mientras intentaba domar sus remezclas.