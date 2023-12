Paisajes interrumpidos

El concierto se centra música creada en el presente. Está inspirada en la emergencia climática y sus efectos en nuestro planeta.

Paisajes interrumpidos tiene foco en dos obras de Roberta Lazo para instrumentos de viento solistas. Deshielo invernal, interpretada por Hanne Jones Rekdal, y Verde degradado, interpretada por Anna Koch.

Deshielo invernal y Verde degradado representan paseos por la naturaleza, en Noruega y Austria. Éstos se ven interrumpidos por abruptos cambios climáticos provocados por el calentamiento global.

Los dos instrumentos de viento son intervenidos y, paulatinamente, impulsan a sus intérpretes a buscar formas distintas de generar sonidos, a adaptarse a un nuevo escenario.

“Reflejando esta alteración del equilibrio natural, los instrumentos son desmembrados e intervenidos gradualmente a lo largo de las composiciones. En consecuencia, las intérpretes se ven enfrentadas a nuevas formas de tocar el instrumento en cada uno de los cuatro movimientos”, explica Roberta Lazo.

“Estas exploraciones sonoras desarrollan a su vez una narrativa agónica que exige una delicada atención y una rápida capacidad de adaptación, tanto para las intérpretes como para la audiencia”, complementa.

Deshielo invernal y Verde degradado serán grabadas para un disco que será editado en formato digital y vinilo, a través del sello discográfico Aula Records.

Las entradas son gratuitas y se pueden descargar en el sistema Portaltickets.

Obras para instrumentos de vientos

El programa del concierto, además, contempla otras tres obras para instrumentos de viento.

Ellas son See with sound, para flauta, de la compositora noruega Kristine Tjøgersen; MADAME PELE, para clarinete bajo, de la compositora austriaca Petra Stump-Linshalm; y Erlauftanz, también para clarinete bajo, de la misma Anna Koch.

Roberta Lazo Valenzuela

Compositora y artista visual chilena, tras completar su licenciatura en composición y trabajar en varios proyectos musicales y artísticos emigró a Europa. En la actualidad, reside en Austria.

El año 2018 completó un Máster en Composición en Linz y comenzó un segundo Máster en TransArts en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. En 2021 realizó un semestre Erasmus en la Academia Nacional de las Artes de Oslo y finalizó sus estudios en artes visuales.

Como compositora de música contemporánea, ha participado en festivales y ha colaborado con destacados conjuntos como Airborne Extended, Ensemble Phoenix, Ensemble Recherche, Ensemble Tøyen Fil og Klafferi y Ensemble Platypus, entre otros.

Ha publicado tres álbumes y ha realizado conciertos como solista. Además, ha ampliado su práctica artística al ámbito de las artes visuales, con obras que crean un diálogo entre lo visual y lo musical. Por eso, ha desarrollado una serie de obras visuales independientes del sonido.

Su trabajo se ha interpretado, expuesto o publicado en Austria, Alemania, Noruega, Rumanía, Letonia, Croacia, Chile, Suiza, España e Irlanda.

Roberta Lazo fue nominada como Mejor Artista de Música Clásica o de Concierto en los Premios Pulsar 2022.

Hanne Jones Rekdal

Ha estudiado música clásica con profesores como Dag Jensen, Torkil Bye y Cecilie Løken. Thomas Strønen, Augusto Fernández y Rolf Erik Nystrøm han sido sus profesores y supervisores en improvisación.

Hanne Jones Rekdal se ha distinguido como música independiente, tanto con la flauta como con el fagot, en diversos géneros. Ha dado conciertos en Noruega y en el extranjero con diversas orquestas y conjuntos.

Dirige el cuarteto de música contemporánea Tøyen Fil og Klafferi. Ha participado en la organización de la serie de conciertos de improvisación Fritt Fall y en conjuntos como la Orquesta de Jazz de Trondheim y neoN.

Además de su especialización en música contemporánea, toca música barroca y ha estudiado flauta traversa. Ha sido flautista y fagotista solista en varias orquestas.

Anna Koch

Clarinetista y clarinetista bajo austriaca. Con estudios de interpretación de clarinete, se graduó con honores en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Recibió la beca Startstipendium Musik 2020 del Ministerio Federal de Arte y Cultura de Austria.

Se ha especializado en música contemporánea e improvisada. Cuenta. En 2022 estrenó su programa en solitario BASSticcio y fue seleccionada para el programa New Austrian Sound Of Music 2023/24 (Nasom). Miembro de Platypus Ensemble, Ensemble Reconsil y Ensemble N, también es artista invitada frecuente con Ensemble Kontrapunkte y Bang on a Can-All Stars. Ha colaborado con músicos y compositores como Petra Stump-Linshalm, Heinz-Peter Linshalm, Michael Jarrell, Ig Hennemann, Julia Wolfe y Bruno Liberda.

Como solista y música de cámara, ha actuado en festivales como Wien Modern, Bang on a Can (EE.UU.), Klangspuren Schwaz, Impulskonzerte Graz, Styriarte, Imago Dei y Expo Shanghai (2010).

Programa

Roberta Lazo Valenzuela (1991)

Verde Degradado / Faded green (2023), para clarinete bajo

Kristine Tjøgersen (1982)

See with sound (2023), para flauta

Petra Stump-Linshalm (1975)

MADAME PELE (2021), para clarinete bajo

Anna Koch (1989)

Erlauftanz (2023), para clarinete bajo

Roberta Lazo Valenzuela

Deshielo Invernal / Melting winter (2022), para flauta

Hanne Jones Rekdal: flauta

Anna Koch: clarinete bajo