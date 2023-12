Música imaginada

La antología es la producción más ambiciosa de Aula Records en sus cinco años. En ella se recuperan dos producciones editadas originalmente por el sello Alerce en 1986 y 1991. Una producción como solista y otra creada para una obra de danza, con un tema inédito.

El quinto disco es una reedición de la banda de El Húsar de la Muerte, de Pedro Sienna. Horacio Salinas hizo la música de la primera película chilena que se conserva íntegra.

El último es Suite Patagonia, obra estrenada en el Teatro Municipal de Santiago, durante el Festival Santiago a Mil 2022.

Todas estas producciones están disponibles en formato digital y en formato CD, los que estarán en venta este viernes 8 de diciembre en el marco de la Feria Pulsar, en la Estación Mapocho.

Dos reediciones de Sello Alerce

Los dos primeros discos son reediciones de producciones realizadas originalmente bajo el sello Alerce. Se trata de La música de Horacio Salinas (1986) y Trazos de cielo sur (1991).

Trazos de cielo sur contiene música creada para producciones de cine, teatro y televisión, realizadas en Italia, Alemania, Finlandia, Canadá y Chile.

Trabajo como solista

La tercera producción es Remos en el agua (2003). Es, en términos públicos, su único trabajo como solista. Son creaciones sobre poesía de Patricio Manns, Jorge Teillier y Aquiles Nazoa. Este trabajo fue publicado justo antes del surgimiento de Inti-Illimani Histórico.

Río y El Húsar de la Muerte

La cuarta producción, Río, so obras que Horacio Salinas creó para una obra de videodanza. Río, de la coreógrafa Mariela Cerda, es de 2006, y la actual edición contiene un tema inédito.

El Húsar de la Muerte, un clásico del cine chileno, es la primera película chilena que se conserva íntegra. La cinta, sobre las andanzas Manuel Rodríguez durante la lucha por la Independencia, fue dirigida por Pedro Sienna. Perteneciente al cine mudo, la música se interpretaba en vivo. En ese contexto, Horacio Salinas compuso esta música en el marco de una restauración de la cinta.

Suite Patagonia y registros inéditos

Suite Patagonia es una obra estrenada en el Teatro Municipal de Santiago, durante el Festival Santiago a Mil 2022. Para esta producción fue que ahora fue grabada por la Orquesta Usach, dirigida por David del Pino Klinge y Francisco Núñez. En ella, además, participaron tres integrantes de Inti-Illimani Histórico: Camilo Salinas (piano), Danilo Donoso (percusión) y Hermes Villalobos (sikus y percusión).

“Suite Patagonia es una obra que podría tener un carácter descriptivo y nace de la emoción de esos parajes, pero también de la trágica historia humana que se vivió allá. Como toda la música que hago, es susceptible de ser danzada, por eso es una suite”, dijo Horacio Salinas. “Me honra que sea la Orquesta Usach la interesada en este trabajo y que sea su sonido el de la grabación. Es inteligente, y va con la necesidad de los tiempos, la atención que ha puesto la Usach en músicas de diversos autores de hoy y de ayer”.

Este sexto disco incluye una decena de registros inéditos y tomas en vivo de la etapa solista de Salinas. Son registros desconocidos y fueron agrupados bajo el título Demos en el agua.

Arte de las carátulas

Las carátulas de Música imaginada fue encargado al pintor Pablo Echaurren (Roma, 1951). Hijo del artista chileno Roberto Matta y la actriz italiana Ángela Faranda, ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en Italia.

Echaurren ha expuesto en Berlín, Zúrich, París, Londres, Nueva York y Filadelfia, entre otras ciudades. En Chile, realizó la exposición Make art not money, en 2016, en el Museo de Bellas Artes.

Pablo Echaurren había creado la carátula de Fiesta (2017), disco de Inti-Illimani Histórico. En esta ocasión realizó una acuarela sobre papel que se transformó en la carátula de Música imaginada.

“Para mí, Horacio Salinas representa el espíritu sudamericano más sincero y original, el espíritu de una tierra a la que de alguna manera pertenezco, aunque solo haya estado allí una vez y no hablo español”, explica. “Cuando escucho su música, inmediatamente empiezo a ‘hablar’ español y a escuchar sudamericano. Es una transfusión de notas que se transforman en color y signos”.

“Quiero subrayar el inmenso poder de sugerencia y emoción que la música de Horacio representa para mí, para Italia y para todo el mundo no comprometido por la industria cultural. Ser parte de su flujo creativo, aunque sea por un detalle y un instante, me llena de orgullo. Me devuelve un poco de esa sangre chilena que también corre por mis venas”, agrega Pablo Echaurren.

Pulsar

Horacio Salinas se presentará en vivo el viernes 8 de diciembre (18:30 hrs.) en la Feria Pulsar, junto al destacado guitarrista Romilio Orellana. En esta ocasión interpretarán parte del disco Sinfonía democrática (2022), que también se podrá encontrar en Pulsar.

Luego del recital, Horacio Salinas firmará discos en el stand que Aula Records tendrá en el evento.