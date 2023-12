"Pictures of you": Las imágenes del impecable y emotivo regreso de The Cure a Chile

“Robeeeeeerto, Roobeeeerrto”. Este coro fue lo último que se escuchó en el Estadio Monumental antes que The Cure irrumpiera en escena para ofrecer el segundo concierto en Chile, a 10 años de su última visita.

Los liderados por Robert Smith ofrecieron un concierto de más de dos horas y media ante alrededor de 42 mil espectadores, quienes anoche no agotaron los boletos del coloso de Macul.

La jornada comenzó con “Alone”, “Pictures of You”, “High” Y “Lovesong”, cuatro inmortales del repertorio capaces de generar momentos inesperados. Completamente inesperados.

En esta última, BioBioChile pudo presenciar, incluso, cómo un espectador le propuso matrimonio a su pareja en el sector de cancha vip. Una jugada que terminó en un beso, un abrazo, y con Smith cantando en inglés “Yo siempre estaré amándote”.

Pasajes volcados al shoegaze hicieron recordar lo que sucedió minutos antes en el mismo escenario, cuando los irlandeses Just Mustard y los chilenos Friolento y The Cruel Visions (Pablo Giadach) amenizaron la espera con breves sets.

Momentos derechamente festivos y otros emotivos sostuvieron la presentación del colectivo británico, que en total ofreció 28 canciones, como “And Nothing Is Forever”, “Burn”, “Kyoto Song”, “A Night Like This”, “Push”, “In Between Days”, “Just Like Heaven”, “At Night”, “Play for Today”, “A Forest”, “Shake Dog Shake” y “Endsong”.

El show tuvo dos regresos al escenario, y los dos reversados para los principales hits de la banda. “It Can Never Be the Same”, “Want”, “Plainsong” y “Disintegration” marcaron la primera despedida, mientras que “Lullaby”, “The Walk”, “Friday I’m in Love”, “Close to Me”, “Why Can’t I Be You?” y “Boys Don’t Cry” amenizaron el adiós definitivo.