El Ministerio Público de Venezuela confirmó un tercer sospechoso por la muerte del rapero Tirone González en 2015, conocido como Canserbero.

Así lo dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien añadió que esta persona está identificada con nombre y apellido.

“Obviamente, podría haber más, pero por el momento tenemos tres”, dijo Saab a los medios de comunicación, según consigna el mismo portal del Ministerio Público.

Los otros dos sospechosos son Natalia Amésquita, mánager de Canserbero y pareja de Carlos Molnar, quien fue encontrado muerto en su departamento con múltiples puñaladas. Según los antecedentes que se tienen hasta el momento, es que Tirone se habría arrojado desde el departamento tras la muerte de su amigo, sin embargo, las dudas frente al escenario reabrieron la investigación.

La otra persona imputada es Guillermo Amésquita, hermano de Natalia. Ambos están acusados de obstrucción a la justicia y falsa testificación, según indicó el fiscal. Los dos se encuentran con arresto domiciliario.

“Estuvieron escondidos (Natalia y Guillermo) hasta que tuvimos que encontrarlos con las fuerzas policiales. (…) Los psiquiatras que los entrevistaron determinaron que mintieron; que ocultaban información y que actuaban como encubridores”, añadió el fiscal Tarek William Saab.

Natalia Amésquita viajó a Chile tras la muerte del artista, sin embargo, fue “prácticamente deportada” hacia Venezuela, indicó Saab,

Otro antecedente que entregó el Ministerio Público, es que se comprobó en la autopsia psiquiátrica que Canserbero no tenía esquizofrenia, depresión o algún tipo de enfermedad mental, ni que estuviese en terapia. Incluso, estaba por comenzar una gira internacional.

Muerte de Canserbero: críticas a la investigación

El fiscal también aprovechó de cuestionar el trabajo que realizó el Ministerio Público en 2015 tras la muerte de Tirone, por las deficiencias en el proceso.

“Nosotros hemos hecho la exhumación, la entrevista a nuevos testigos; han aparecido dos nuevos y se les ha tomado la debida declaración; han aparecido presuntos sospechosos que antes no fueron tomados en cuenta y ni siquiera habían sido nombrados, vimos deficiencias totales en la investigación”, dijo el fiscal.

Incluso fue más enfático y aseguró que se trató de una investigación “muy pirata, muy mediocre; que no cubrió las expectativas de un hecho de esta magnitud para lo que indica el protocolo”.

Fiscal General Tarek William Saab reveló aparición de tercer sospechoso vinculado a la muerte de Canserbero https://t.co/uozUo8Vr23 #30Nov pic.twitter.com/Cbg6HsIkZI — Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) November 30, 2023

Pero no solo eso, porque también criticó el diagnóstico forense, ya que no aparecen detalles como por ejemplo que tenía cuatro heridas cortantes en el costado izquierdo, las que no están relacionadas con la caída.

Pese a que no buscar desacreditar la tesis de un homicidio con posterior suicidio, sí dijo que esta carece de fortaleza en la investigación penal.

“No cubrió las expectativas de la investigación penal. Tuvo deficiencias extremas de principio a fin y quiso cerrarse en días, cuando todavía quedaba un largo camino para investigar”, manifestó.

Más dudas que certezas en la investigación

Otras dudas que planteó el fiscal son respecto a quién le provocó las heridas a Canserbero, quién sacó las ventanillas y quién movió el cuerpo cuando cayó al suelo, ya que supuestamente se trató de un suicidio.

“Las ventanillas en el lugar no estaban manchadas de sangre. Se supone que, si le has dado una puñalada en la yugular a alguien y además tiene 17 puñaladas en el cuerpo, eso obligatoriamente te tiene que salpicar”, agregó el fiscal Saab.

Según un testigo que entregó declaración, llegó al lugar a las 06:00 horas del día de la muerte del cantante y vio con los pies de Tirone González no tenían rastros de sangre.

Finalmente, el fiscal enfatizó en que están comprometidos con el desarrollo de la investigación y entregar una respuesta clara de qué lo que ocurrió con el artista, sin embargo, antes de cerrar, planteó una duda que mantiene preocupado al Ministerio Público, y es quién está cobrando las regalías de Canserbero.

“Nos han dicho que un sujeto en Miami. Nosotros iremos contra todos aquellos que han usado este macabro hecho de aprovecharse de su muerte para lucrarse”, indicó.