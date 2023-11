El Festival Internacional de Cine y Documental Musical, In-Edit Chile, regresa a la cartelera en su versión número 19 con tres sedes en Santiago y una programación con títulos de más de 10 países.

Este año, la parrilla cuenta con más de 20 propuestas, las que se reparten entre Competencia Internacional, Competencia Nacional y una sección de Cortometrajes.

El encuentro se realizará entre el 2 y el 10 de diciembre en Centro Arte Alameda, el Teatro Nescafé de las Artes y el Centro Cultural Gabriela Mistral.

La curatoría va desde una versión restaurada del histórico registro del Newport Jazz Festival celebrado en 1958, con presentaciones legendarias de Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry o Chico Hamilton, hasta un documental sobre los dilemas existenciales de Courtney Barnett y otro con la historia del “abogado del rock”, “Llamen a Joe”, que defendió a Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Luca Prodan de líos legales.

“The legacy of J Dilla”, que muestra “el modo de entender la música de J Dilla, un virtuoso de la caja de ritmos y el sampler”, además de “Let the canary sing” sobre Cyndi Lauper y “Right Here, Right Now” sobre Fat Boy Slim, también son parte de la cita fílmica.

“Mutiny In Heaven: The Birthday Party”, la historia breve e incendiaria de The Birthday Party, el grupo de post-punk australiano que acogió los años más extremos de Nick Cave, es otro de los títulos que destaca en la grilla.

Revisa aquí la programación completa del Festival In-Edit Chile 2023 y los precios de las respectivas entradas.