Tras meses de especulaciones, Pet Shop Boys confirmó su retorno a Chile para el mes de noviembre, en lo que será su reencuentro con la capital luego de siete años de ausencia.

La cita quedó programada para el 29 de noviembre en Movistar Arena, con entradas que se pondrán a la venta desde este 11 de agosto a las 10:00 horas mediante el sistema Puntoticket.

El detalle de los precios, aún no ha sido revelado por la productora a cargo.

Meses atrás, en plena vía pública y en diálogo con un fan chileno, Neil Tennant y Chris Lowe, la dupla detrás de Pet Shop Boys, ya habían anunciado su regreso a Santiago para el mes de noviembre, todo esto en el marco de un amistoso encuentro en Madrid.

La visita del dúo británico se enmarca en la gira “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, un tour de grandes éxitos que promete cumbres como “West end girls”, “It’s a sin” y “Always on my mind”.

Pet Shop Boys registra 42 sencillos en el Top 30 en el Reino Unido, incluidos 22 Top 10 y cuatro números uno. Con 14 álbumes desde 1985, la banda ya alista su nuevo lanzamiento discográfico, que debutará en tiendas físicas y digitales en 2024.

Como escritores, productores y remezcladores, Tennant y Lowe han colaborado, remezclado o escrito para una amplia gama de artistas, como Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Blur, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers, Girls Aloud, Paul Weller. y Noel Gallagher.