Una deportista que se volvió mundialmente conocida durante los Juegos Olímpicos de París 2024 fue la boxeadora intergénero, Imane Khelif, argelina que se quedó con la medalla de oro en el boxeo femenino, no sin antes causar revuelo desde su debut.

Esto se debe a que su primera oponente, la italiana Angela Carini abandonó su combate de primera ronda con la argelina tras sólo 46 segundos. La ‘itálica’ se negó a estrechar la mano de Khelif, pues consideraba que se trataba de una competencia desleal al tener su rival una supuesta ventaja física.

Esto desató una verdadera polémica a nivel mundial que finalizó con Imane demandando por ciberacoso a quienes ningunearon su medalla y su condición.

No obstante, a pesar de que han pasado varios meses de lo ocurrido, Imane Khelif volvió a hacer noticia por sus declaraciones y por asegurar que seguirá ligada al mundo del deporte de contacto.

Fue en el anuncio de su documental en conferencia de prensa junto al Comité Olímpico Argelino (COA) que Imane sorprendió al confirmar que “pronto entraré en el mundo del boxeo profesional, tengo muchas ofertas. Actualmente, no he decidido dónde entraré en el boxeo profesional, pero muy pronto daré ese paso”.

“A nosotros, los argelinos, nos gustaría ver nuestro nivel en el ámbito del profesionalismo”, avisó, sentenciando que no se alejará del deporte que la hizo conocida en todo el mundo por la polémica, más bien, ahondará en la disciplina que le entregó la medalla de oro en los JJOO.

Cabe destacar que tras los diversos comentarios en contra de su condición física, Khelif no hizo más que aumentar su fama, siendo parte fundamental detrás del documental que narrará su vida antes y después de París 2024.

🚨🇩🇿 Imane Khelif shows off her new makover after winning the 2024 Olympics pic.twitter.com/EQFUeQHiv0

— The Saviour (@stairwayto3dom) August 15, 2024