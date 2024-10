El caso audios (y las aristas que tocan al ex “coronel” de la UDI a Andrés Chadwick) ellos escándalos escándalo con relación a los casos Marcela Cubillos (ex UDI) y ahora al exsubsecretario PS Manuel Monsalve, unido a la incertidumbre que generan los nuevos votantes obligados (cerca de 5 millones), nos llevan a preguntarnos si estos hechos podrán influir en los resultados electorales del próximo 27-O. A falta de certeza y de un escenario de baja previsibilidad no nos queda más que recurrir a la evidencia comparada para prospectar escenarios posibles. La literatura politológica ofrece diversas perspectivas sobre los factores contextuales y emocionales que influyen en los resultados electorales, especialmente en momentos de crisis o escándalos políticos.