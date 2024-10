La FIFA defendió este lunes el convenio suscrito con Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, al asegurar que es una organización “inclusiva”, y apuntó que parte de los ingresos procedentes de este patrocinador, como los de otros, se dedica al desarrollo del fútbol femenino.

La institución que rige el fútbol mundial respondió con este mensaje a la carta enviada por 106 futbolistas profesionales de 24 países al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En la misiva, las futbolistas le reclaman que rompa el convenio de patrocinio con Aramco suscrito el pasado mes de abril por ser Arabia Saudí un país que “pisotea los derechos de las mujeres” y del colectivo homosexual.

“La FIFA valora su asociación con Aramco y con sus muchos otros socios comerciales y de gestión de derechos. La FIFA es una organización inclusiva, con muchos socios comerciales que también apoyan a otras organizaciones en el fútbol y otros deportes”, señalaron a EFE fuentes de esta entidad.

Según la FIFA, los ingresos de las empresas colaboradoras se revierten “en el juego a todos los niveles y la inversión en el fútbol femenino continúa en aumento”.

La FIFA también se ha referido a la demanda de las futbolistas firmantes de la carta de que la FIFA constituya un comité de revisión, en el que estén representados los jugadores, que se encargue de evaluar las implicaciones éticas de los futuros acuerdos de patrocinio y que garantice que estos respetan los derechos humanos.

Las fuentes apuntaron que en mayo de este año, el Congreso de la FIFA aprobó siete comisiones permanentes para el fútbol femenino a todos los niveles, incluida la Comisión de Jugadoras.

