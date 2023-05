La cantautora chilena Nicole se reencontrará con sus fans capitalinos este 19 de mayo en su regreso al Club Chocolate, mismo escenario que conoció de niña en los días en que este se hizo leyenda bajo el nombre de “Café del Cerro”.

“No iba a ver bandas en la noche, porque era muy chica, pero sí fui a ensayos de presentaciones después del colegio”, recuerda en diálogo con BioBioChile Nicole, una de las pocas compositoras e intérpretes de la primera línea del pop local con más de tres décadas de carrera a su haber.

Parte de dicha ruta, que la llevó desde el estrellato infanto-juvenil a un auténtico despegue internacional a fines de los 90 (con fichaje en la filial latina del sello de Madonna y colaboraciones con Gustavo Cerati y Tito Dávila, entre otros), será repasada en vivo en el recinto de cale Ernesto Pinto Lagarrigue 192, donde también habrá espacio para las canciones de su último álbum: “Claroscuro” (2022), el primero con material inédito tras 9 años de silencio (Panal, 2013)

“Cada disco lo pienso todavía como una obra que va a quedar en el tiempo y que va a reflejar una etapa de mi vida, importante. Lo veo más allá de música para compartir, sino también como un autorregalo”, comenta sobre el disco, que comenzó a tomar forma en 2020 cuando en pandemia reunió las canciones que ya venía trabajando.

Durante este periodo, Nicole no estuvo alejada de la música ni mucho menos, sino inmiscuida en una etapa retrospectiva que la llevó a publicar la saga en vivo “30 Años” y a protagonizar un recordado paso por el Teatro Caupolicán.

“Les dediqué mucho tiempo, y después nunca nos detuvimos de tocar, viajamos dentro y fuera de Chile. Fue un periodo intenso de esos discos en vivo, de hacer los shows, seleccionar el repertorio, de ser madre. No lograba encontrar el punto de decir: ‘ahora voy a comenzar el nuevo disco"”, recuerda Nicole, hoy conforme con las decisiones adoptadas en “Claroscuro”, álbum de inspiración electrónica y pop-rock que fue destacado como una de las cúspides del 2022 en lo que a música chilena refiere.

“La pandemia me ayudó a encontrar esas canciones, me dio el tiempo, me ayudó a concretarlo”, asegura la chilena, quien se inspiró en su propia biografía para dar curso al álbum. “Son 3 décadas, es un número redondo, gran parte de la vida. Entonces sí me hizo pensar en el recorrido, y en lo que puedo seguir haciendo. Después de esos 30 años, hoy siento no sé si la misma, pero sí la intensidad y la energía de hace 20 años, porque hace 30 era muy niña”, cuenta.

(P): Un hito en tu carrera es cuando teloneaste a Los Prisioneros siendo, efectivamente, una niña, ya en la era final del grupo…

(R): Yo tenía 12 años, estaba muy nerviosa, era la gira de “Corazones”, y le decía a mi mamá: ¿Quién va a querer escuchar “Tal Vez Me Estoy Enamorando”?. “Tú dale, disfruta”, me dijo ella, y fue la primera vez que escuché al público cantar y corear en grupo una canción mía; eso fue muy removedor. Hay algo que pasa energéticamnte ahí, cuando a la gente le gusta (la música). Y desde ahí que siento eso mismo cuando la gente me dice que mis canciones los han acompañado.

Nicole: “Es válido que gente con la trayectoria de Chancho en Piedra o Los Tres se quiera tomar un tiempo”

(P): ¿Cómo asimilas las separaciones de bandas contemporáneas tuyas, como Chancho en Piedra o Los Tres, y los regresos de otras como Los Bunkers y Glup?

(R): Es válido que gente con la trayectoria de los Chancho o Los Tres se quiera tomar un tiempo, como Los Bunkers que también se dieron ese espacio. Yo soy solista, pero trabajo con equipos y con una banda, trabajo así en muchos aspectos, y las relaciones humanas son complejas. Hay puntos en que es sano tomarse ciertos espacios. Lo veo así con los Chancho y Los Tres. Me parece bien que florezcan nuevos proyectos y luego volver.

(P): Hay una duda, y quizás una confusión colectiva alrededor de una canción de tu repertorio: el hit “Noche”, donde muchas veces se acredita como compositor a Gustavo Cerati y no a Leo García. ¿Cuál es la historia real?

(R): Leo García fue el compositor. Cerati la trajo, porque tocaba con él. Yo a Leo lo conocí a través de él, y también me compuso otra canción, “El Camino”, del disco “Apt”. Gustavo siempre iba a mi casa a escuchar lo que yo tenía, a escuchar las canciones que íbamos a incluir en el disco., y un día llegó con “Noche”. Él quería que yo compusiera la mayoría de las canciones, puso esa condición, pero me dijo que esa canción era de Leo y que me iba a pegar muy bien (…). “Noche” es sobre ‘siempre sale el sol’, y eso tiene mucho que ver con el claroscuro también: siempre en la oscuridad se sacan conclusiones demasiado importantes, y si uno no tiene momentos oscuros, donde tocar fondo, no logras ver la luz, y “Noche” tenía mucho de eso… Gustavo me preguntó si podía grabar los coros, él la tocó y la grabó, hizo esa intro. Era más sencilla la canción, él hizo esa intro con la guitarra.