Este jueves 30 de marzo Agatha Sessions, el ciclo audiovisual de músicos de vanguardia, estrena un nuevo capítulo con el registro de Hacia la Victoria, colectivo musical formado por Gustavo Gatica y más sobrevivientes de violencia estatal en contexto de Estallido Social.

Los atardeceres de Santiago son el telón de fondo para las Agatha Sessions, registros audiovisuales artísticos de músicos chilenos. Las sesiones creadas por el músico Cristián Gallardo y el sonidista Pablo Mardones se realizan en la casa de este último, y están disponibles en su canal de YouTube.

Cristián comenta que “este proyecto nació cuando estábamos en el departamento de Pablo en el piso 24 con vista a Santiago, tocando unas improvisaciones al atardecer y lo transmitimos en vivo; tuvimos tan buena recepción entre nuestro seguidores de Facebook, que se nos ocurrió hacerlo más pro y con más bandas”, y agrega que “con Agatha Sessions lo que queremos es visibilizar el aporte identitario de músicos y músicas contemporáneas pertenecientes a la industria musical chilena, emergentes y también con basta trayectoria, a través de redes sociales y plataformas digitales, contribuyendo a su posicionamiento y propiciando espacios de colaboración entre ellos”.

Sexto capítulo con “Hacia la Victoria”

Este jueves 30 es el lanzamiento online del sexto capítulo de Agatha Sessions, que tendrá como protagonistas a la banda Hacia la Victoria, colectivo musical compuesto por víctimas de trauma ocular.

De manera excepcional este episodio fue grabado en la Galería CIMA. Pablo relata que hicieron “esta colaboración para manifestar un cambio cultural y social a través del arte y la música: Galería CIMA como un ente de resistencia durante el Estallido Social y Agatha como gestor cultural de músicos vanguardistas en la escena local”, y agrega que “en este caso se da una situación casi de transmutación personal de los músicos, ya que muchos de ellos perdieron la visión a sólo pasos de donde se realizó la sesión. Me parece un acto de valentía poder tocar frente al lugar que marcó sus vidas y poder manifestarse a través del arte y la música, a pesar de que aún no se haga justicia”.

Hacia la Victoria

Hacia la Victoria está compuesta por Chocorius (guitarra y canto), Lalágrimadelsol (canto), Toto Punk (Guitarra, mandolina y canto), Ro (acordeón y canto), Vicho Pascal (teclado, guitarra acústica, canto), Boris Bustos (canto lírico y flauta traversa), Miles (bajo eléctrico) y Gustavo Gatica (batería), quien fue cegado completamente por el fuerza especial Claudio Crespo Guzmán (G3) y se encuentra a la espera del juicio. Gustavo comenta que “a mí siempre me gustó la música y la batería (…) pero una batería es un instrumento caro, ocupa mucho espacio, hace mucho ruido (…) Y cuando me dieron de alta de la clínica, que yo estuve como casi tres semanas, llegué a la casa y mi hermana me había comprado una batería, así que fue un bonito gesto y ahí empecé a aprender de a poquito con profesores”.

El objetivo del colectivo es canalizar el dolor físico, psíquico y espiritual que viven sus integrantes, a la vez de seguir clamando por verdad y justicia, cuestión que a más de tres años del Estallido aún no ha sucedido y que tiene a un total de 460 víctimas de trauma ocular a lo largo de Chile sin reparación alguna.

Su tecladista Vicho Pascal comenta, “lo que buscamos con esta música es acercarte a nuestra visión o mejor dicho, a nuestra falta de visión. Y es un ejercicio de empatía tanto para nosotros como para el resto”, y agrega “que sea a través de la música, a través del espectáculo… nos llena, es parte de nuestra vida y entonces hemos ido encontrando un nuevo proceso, un nuevo propósito de lo malo que nos pasó, de lo horrible… Podemos sacar cosas buenas en base a la cooperación y a la colectividad”.

Shows

La banda ha tocado en el Festival Maleza, con Ska-P, y en el Parque Cultural de Valparaíso (ex cárcel) junto al Bloque Depresivo, entre otras presentaciones. Al respecto, Gustavo comenta “yo la paso bien tocando y me siento orgulloso de pertenecer a un proyecto artístico que es capaz de producir tanta emoción en la gente. Los que han ido a ver nuestros shows quedan con muchas ganas, o les vienen muchos recuerdos nostálgicos también de lo que fueron esos días del Estallido Social: entre lágrimas, rabia, nostalgia… se viven muchas cosas en nuestros shows”, concluye.