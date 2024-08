Ben Brereton, delantero chileno del Southampton inglés, inscribió su nombre entre las estadísticas más negativas en la historia de la Premier League.

Y es que luego de que los ‘Santos’ perdieran 3-1 en su visita al Brentford, en lo que fue su tercera derrota al hilo en la presente temporada, el seleccionado de La Roja acumuló 17 partidos sin conocer de victorias en el certamen.

En su paso por el Sheffield United en la pasada temporada, pese a ser la principal arma en ataque de su equipo, ‘Big Ben’ sumó 14 encuentros sin saber de celebraciones.

Y ahora, con el pésimo presente del Southampton, Ben Brereton ya llegó a los 17 duelos consecutivos sin sumar de a tres puntos.

De acuerdo a Sleepy Football, el único futbolista con un registro similar era el inglés Marvin Sordell, quien llegó a 17 partidos sin ganar cuando vistió las camisetas del Bolton y Burnley.

Si el delantero chileno no quiere superar la nefasta marca, su equipo tendrá que ganar el próximo 14 de septiembre, cuando reciban al Manchester United.

