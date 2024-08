Maite Orsini estará en el nuevo capítulo de La Divina Comida, en donde hablará de varios aspectos ligados a su vida más personal, entre ellos su relación con Jorge Valdivia.

En este sentido, de acuerdo a un adelanto revelado por Página 7, la diputada se refirió a la polémica que vivió en 2023, relacionada a un supuesto ‘telefonazo’ a Carabineros a raíz de una detención al exfutbolista.

Recordar que aquella situación se dio tras un control de identidad al actual comentarista deportivo, quien se encontraba trotando de noche y no portaba sus documentos.

En el mencionado estelar de CHV, Orsini entregó su postura respecto al caso, asegurando que nunca interfirió con el procedimiento para beneficiar a su pareja.

“Estábamos empezando a conocernos y yo tenía un viaje por trabajo fuera de Chile. Me bajo de la escala como a las nueve de la mañana y recibo un llamado de él”, indicó la parlamentaria.

“(Jorge) me dice: ‘Anoche me pasó algo que me tiene muy mal. Yo estaba trotando en la noche, pasa una patrulla de policía y me piden mi carné de identidad. Yo no lo andaba portando, porque estaba trotando”, agregó.

“Él me comentó: ‘Terminan esposándome, golpeándome y subiéndome al auto policial a punta de agresiones”, siguió relatando Orsini.

“Jorge me llama y me dice: ‘No sé qué hacer, porque me parece que no corresponde, si yo no hubiera sido el ‘Mago’ Valdivia y no me hubieran reconocido en la comisaría, ¿qué pasa?, ¿dónde hago mi reclamo?”, siguió.

Tras aquello, la diputada recordó que, en ese entonces, le sugirió a Valdivia hacer una denuncia para la realización de un sumario.

Maite Orsini y el telefonazo a Carabineros

Sobre el final, Orsini también habló de la conversación telefónica que tuvo con la General Karina Soza.

“(Le dije): ‘Te pongo al tanto porque, como es una persona muy famosa, esto puede transformarse en un escándalo, para que ustedes lo manejen de la mejor manera que ustedes crean. (Me responde) ‘gracias diputada"”, detalló.

“Corté el teléfono y me tomé mi avión, nunca más hablé con nadie. Después se sabe y se me acusó de tráfico de influencias, como que yo hubiera usado mi cargo para ayudar a alguien”, añadió.

Asimismo, la abogada analizó: “Yo no pedí nada, yo no lo ayudé en nada, él no ganó nada, yo no gané nada. Nadie ganó nada (…) tengo mi conciencia tranquila”.

Hay que señalar que la investigación de Carabineros descartó errores de protocolo, aunque se determinó una “reprensión” al jefe de patrulla, sargento Jean Gallardo, tras no advertir de los seis minutos en que el futbolista estuvo esposado en la 37° Comisaria de Vitacura.