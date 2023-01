Mitch Winehouse, padre de Amy Winehouse, se refirió a las críticas que generó el fichaje de Marisa Abela como protagonista de la próxima película biográfica sobre su hija, “Back To Black”.

Tras la divulgación de las primeras imágenes de Abela como la cantante, los cuestionamientos circularon alrededor de la similitud física entre ambas, y sobre si fue o no una buena elección el arribo de la actriz.

“Marisa es una gran elección para el papel, incluso si no se parece exactamente a Amy”, comentó Mitch Winehouse al ser consultado por el portal TMZ.

Para el empresario, el problema surge en la excesiva atención que prestan las películas de Hollywood a la apariencia física, ya que hay “muchos ejemplos de actores que no se parecen en nada a los personajes de la vida real”.

Why does the actress playing Amy Winehouse look like Anna Farris filming a scene for Scary Movie 32?? pic.twitter.com/0lD93cIyoM — Ben Carney (@benjec83) January 16, 2023

En el diálogo, a su vez, también regaló palabras para Eddie Marsan, actor que lo interpretará en el filme y que también ha sido criticado por no parecerse físicamente entre sí.

En “Back To Black”, el ex “Skins” Jack O’Connell encarnará al exesposo de Winehouse, Blake Fielder-Civil (de quien se divorció dos años antes de su muerte en julio de 2011), mientras que Lesley Manville (“Mrs Harris Goes to Paris”) interpretará a la abuela materna de la cantante.

De acuerdo a la sinopsis oficial, “Back To Black” se centrará “en el extraordinario genio, creatividad y honestidad de Amy que infundieron todo lo que hizo (…). La película se estrella a través del espejo de la celebridad para ver su viaje detrás de este, y también lo que Amy vio”.

Abela es reconocida por interpretar a Yasmin Kara-Hanani en la serie “Industry” de HBO, y también será parte de la adaptación cinematográfica en acción real de “Barbie”, con Greta Gerwig en dirección y Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken.

“Back To Black” será dirigida por Sam Taylor-Johnson, el mismo cineasta detrás de “Nowhere Boy”, película biográfica de John Lennon, y “Fifty Shades Of Grey”.