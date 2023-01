Una de las artistas a cargo de abrir el Festival del Huaso de Olmué fue la artista chilena-mexicana Mon Laferte, quien trajo al escenario a la agrupación mexicana Mujeres del Viento Florido y a la histórica folclorista chilena, Chabelita Fuentes.

Durante la conferencia de prensa de la voz de Plata ta ta, Laferte aseguró que “cuando recibí la invitación para estar en Olmué, pensé qué podría hacer para aportar en este festival, entonces, inmediatamente se me vino a la cabeza invitar a Mujeres del Viento Florido, ya que tenemos pensado hacer un concierto en febrero en Nueva York”.

Asimismo, también destacó el estilo propio del Festival del Huaso, señalando que, con la idea de poder aportar con el folclore chileno, quiso invitar a Fuentes. “Sentí que podría ser una buena oportunidad para generar esta conexión entre Chile y México”, explicó.

En conversación con BioBioChile, la histórica folclorista destacó que conoció a la intérprete de Biutiful por medio de las Cantoras de Chile.

“Ella y las cantoras se juntaron en la SCD, entonces ahí hubo una convivencia. Ahí me nombraron a mí, de que yo era folclorista y comenzó a surgir la idea de que podría hacer un show con ella”, relató.

“Me llamó y me invitó. También me pidió que le mandara algunas canciones para aprendérselas, porque ella de folclore no sabe. Yo le mandé tres tonadas y ella eligió la que tocamos en el festival”, apuntó.

Asimismo, la artista aseguró que su aparición en el Patagual “fue una emoción intensa. Imagínense ser invitada por esta gran estrella que es Monserrat. Le tomé un cariño único, como si fuera mi nieta. Es encantadora”.

Matilde “Chabelita” Fuentes lleva más de siete décadas de trayectoria, en donde se le ha reconocido como Tesoro Humano Vivo. Asimismo, en honor a su cumpleaños, el 14 de marzo, este año se comenzará a conmemorar aquella fecha como el Día de la Cantora Chilena.

Respecto a aquel reconocimiento, Fuentes aseguró que aquella aparición en el concierto fue una “maravilla. Este es el cielo, el cielo. Me siento premiada. Estoy encantada. Todo lo que me han dado ahora es el regalo de Dios. Fue coronar y terminar una carrera”.

“El público fue muy bueno, simpático. Me emocionó mucho, es la gloria”, añadió también.

Asimismo, Fuentes transparentó la emoción de ser reconocida en vida, apuntando que “no sirve el reconocimiento cuando ya no se está. Estoy muy bien, muy agradecida”.

Una presentación para generar espacios

En conversación con este mismo medio, Leticia Gallardo Martinez, directora de la banda Mujeres del Viento Florido, destacó la oportunidad de viajar desde Guajaca hasta Chile, siendo la primera vez que salen de México como agrupación.

“Es algo muy bonito para conocer a Chile, porque estamos muy lejos de nuestra tierra. Es una experiencia maravillosa acompañar a Mon en esos momentos, fue una bonita experiencia para nosotras el venir a compartir nuestra música, la esencia musical de Guajaca”, mencionó.

Asimismo, destacó como “generalmente a México lo conocen con mariachis y música norteña. (Pero) ahora hay muchísimas bandas con muchísima calidad, como en diferentes partes del mundo, así que queremos traer la esencia”.

Sobre la invitación de Laferte al festival, Gallardo destacó que “Mon nos está acompañando para generar espacios, en este caso venimos a su país, que es Chile, y nosotras le correspondemos haciendo lo mejor, que es música”.

“Ella es un ser humano maravilloso. Nosotras la queremos y nos quedamos con esa parte. Es una artista que nos inspira y nos ha acompañado en este momento, donde la música de bandas es muy limitado, con pocas oportunidades”, destacó.

Asimismo, explicó que la agrupación se conforma de mujeres de diferentes pueblos originarios, asegurando que “generalmente ahí el papel de la mujer es aún muy marcado. Es como el doble o triple de discriminación lo que sufren las mujeres en las comunidades”.

“Entonces, ver a 20 mujeres hoy en día, tocando instrumentos musicales, cosa que no sucedía hace unos años, es enviar un mensaje al mundo sobre que es posible que las mujeres puedan decidir qué hacer. Y si Mon lo está acompañando, nosotras lo tomamos de esa manera”, explicó.

Gallardo profundizó sus dichos, mencionando que “seguramente no sabemos mucho de movimientos feministas, pero queremos que las mujeres tomen sus propias decisiones, que las mujeres tomen sus decisiones, sean felices y que no tengan que ser una estadística más dentro de lo que sucede hoy en día en la sociedad”.