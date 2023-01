A la artista no le gustó que el público se mantuviera sentado durante la canción "La Democracia", por lo que tuvo que pedirles que se levantaran a bailar.

La cantante nacional Mon Laferte fue la encargada de abrir los fuegos de la primera noche del Festival de Olmué. Tras una tanda de canciones folclóricas y emotivas, la artista dio paso a los temas bailables, sin embargo, la reacción del Patagual no fue la que esperaba.

Fue mientras interpretaba la canción del álbum “Seis”, La Democracia, que en el coro, cuando la canción versa “hagan un trencito”, Laferte tuvo que animar a los asistentes al festival para que se levantaran a bailar.

“Hagan un trencito”, alcanzó a cantar antes de preguntar: “¿Y el trencito? La canción dice hagan un trencito y tienen que hacerlo”, ante esto algunos asistentes se pusieron de pie para obedecer sus órdenes, sin embargo, Mon no quedó conforme.

“¡Buuu el público! ¿Adónde está el trencito? No lo veo yo, no hay trencito. ¿Los que están aquí adelante no hacen trencito?”, dijo refiriéndose a las autoridades. Fue recién ahí que el público se levantó y comenzó a bailar al ritmo de la música.

“Los conciertos son para gozar, usted tiene que gozar esta noche”, dijo cuando por fin todos estuvieron de pie.

Sin embargo, otro chascarro le sucedió a Mon Laferte. A una mujer cerca del escenario del Festival del Huaso de Olmué le preguntó: “¿Y usted por qué no hace trencito? Ah”, dijo antes de reír. “Igual no más”, afirmó simulando patear algo, “tómela en brazos caballero”.

No obstante, la asistente era discapacitada y debía usar muletas para desplazarse.