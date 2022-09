TikTok se ha transformado en una de las redes sociales con más tráfico del último tiempo, generando contenido para todo tipo de público. Una de las gracias de su uso es el algoritmo, que enseña videos al usuario dependiendo de sus gustos y contenido que consume habitualmente.

Muchos artistas han comenzado a utilizar esta plataforma para potenciar sus carreras o realizar videos virales con algunas de sus canciones, como ha ocurrido con artistas como Doja Cat, Lizzo y The Weekend, entre otros.

Las campañas de marketing tras estos artistas han demostrado que, con la cantidad de reproducciones, se han mantenido varias canciones de ellos en las listas de más escuchados en los servicios de streaming.

El auge de nuevos artistas

Por otro lado, existen nuevos artistas que durante la pandemia han usado la plataforma para mostrar su música, obteniendo excelentes resultados y sin imaginarse que su vida tomaría un rumbo diferente dentro del mundo de la música.

Algunos de ellos realizaron videos de pequeños extractos de sus canciones originales, mostraron pistas producidas completamente por ellos mismos o solamente tuvieron una idea que decidieron darla a conocer a potenciales fanáticos.

Stephen Sanchez

El joven estadounidense de 19 años se ha hecho popular en el último tiempo debido a la canción “Until I found you“, la cual concentra más de 290 millones de reproducciones en Spotify.

Actualmente, se encuentra de tour por Estados Unidos y durante octubre estará de telonero en el tour de Noah Kahan. Además, hace poco lanzó su primer álbum titulado “Easy On My Eyes”, el cual contiene el sencillo que lo hizo reconocido en todo el mundo.

Yung Gravy

Utilizando como base musical la canción “Never gonna give you up” de Rick Astley, el rapero Yung Gravy publicó su canción “Betty (Get Money)“, la que comenzó a popularizarse entre los usuarios de TikTok. Esto generó interés en su música, colocando su canción en la lista Billboard Hot 100, una de las más importantes de Estados Unidos.

Aunque su carrera comenzó el 2017 con un estilo retro, durante este año fue moldeando su faceta musical, obteniendo más seguidores y fanáticos de su música.

November Ultra

Con una voz suave y tersa, la francesa November Ultra vino a conquistar al público con un pequeño extracto de su canción “come into my arms“, la cual subió a Tiktok obteniendo más de 10 millones de reproducciones y varios duetos con su canción.

Fue tanta la popularidad de sus videos publicados en 2021, que durante este año lanzó su primer álbum “bedroom walls“, la que la llevó a una gira mundial por Estados Unidos y parte de Europa.

Nick Youre

Con 22 años, Nicholas Ure, más conocido en la escena musical como Nick Youre, obtuvo popularidad luego del estreno de su segundo sencillo, “Sunroof”. La idea tras de esta canción nació con un demo de su voz grabado en un celular, llegando a obtener un puesto en la lista Billboard Hot 100.

Esta canción también es una de las más populares en los videos de TikTok, además de mantenerse en las listas de canciones virales en Spotify. Con su popularidad, ha sido invitado a tocar en vivo para radios estadounidenses y a ser nominado en la categoría “Canción del verano” en los premios Video Music Awards de MTV.

Ethan Bortnick

Aunque su nombre no es tan conocido, Ethan Bortnick comenzó su interés en la música a los 3 años, alcanzando un tono perfecto tras utilizar un piano de juguete. Ya con 9 años se convirtió en el artista más joven en realizar su primer tour como solista.

Con el inicio de la pandemia, el joven comenzó a producir música en su pieza con un estilo pop alternativo que mezcla su experiencia en el piano. Realizando demostraciones en vivo a desconocidos por internet, se volvió viral en Tiktok igual que su música.

Sarah Kinsley

Durante la pandemia, la cantautora y productora china-estadounidense comenzó a realizar sus propias canciones, luego descubrir el bajo porcentaje de mujeres en el mundo de la producción musical. Con una enseñanza base de música clásica en piano y violín, Sarah fortaleció su carrera musical tras la viralización de parte de su canción “The King” en TikTok.

La joven artista obtuvo una recepción positiva de su producción, la que siguió con su sencillo “I’m Not A Mountain“, la que también se viralizó en la red social. Actualmente, se encuentra en promoción de su último EP y con fechas agendadas para nuevos conciertos en Estados Unidos.

Aunque existen más artistas que han potenciado su carrera o han logrado el tan anhelado sueño de vivir de la música, TikTok se ha transformado en la red social ideal para las nuevas generaciones que quieren triunfar en el competitivo mundo de la música.