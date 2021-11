La banda virtual Gorillaz anunció oficialmente su regreso a Chile para el 2022, con un nuevo concierto donde repasarán sus más grandes éxitos y sus nuevas canciones.

El proyecto de Damon Albarn se presentará en el Movistar Arena el próximo 3 de mayo de 2022.

El grupo, liderado por 2-D, se presentó en el mismo recinto en 2018, cuando hicieron su debut en tierra nacional. Esta será la segunda vez que la banda tocará en Chile.

De acuerdo a lo anunciado en un comunicado de prensa, habrá una preventa los días 16 y 17 de noviembre de 2021.

Por otro lado, la venta general comenzará el 18 de noviembre a partir de las 11:00 horas. Las entradas se podrán adquirir a través de la plataforma Punto ticket.

Los creadores de Feel Good Inc. presentarán su último EP Meanwhile, lanzado este año y que cuenta con tres canciones que celebran al icónico Carnaval de Notting Hill, suspendido por la pandemia, y al barrio Oeste de Londres, donde se encuentran los estudios del conjunto.

En 2020 también lanzaron Song Machine, Season One: Strange Timez, álbum en el que participaron diversos artistas de talla mundial como Elton John, Joan as a Police Woman, St. Vincent o el vocalista de The Cure, Robert Smith.

Las entradas para ver a Gorillaz en Chile irán desde los $33.350 hasta los $138.000, con siete tickets diferentes para disfrutar el concierto. Los montos son considerando el cargo por servicio. Además, los clientes de Entel contarán con un 20% de descuento.

Quienes asistan al show deberán contar con Pase de Movilidad vigente y utilizar mascarilla durante todo el evento.

Una película en camino

Además del concierto, los fanáticos de la banda podrán disfrutar de otra fecha. En diciembre se espera la llegada a los cines la película del más reciente concierto virtual de Damon Albarn. Esta presentación cuenta con invitados especiales como Beck, Elton John, Slowthai y más artistas que colaboraron en su reciente álbum.