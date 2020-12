Controversia han causado las declaraciones de la cantante Yuri sobre el movimiento feminista azteca, al que criticó duramente durante una intervención pública que se viralizó en redes sociales.

“Esto a mí no me gusta, y me han criticado y me vale”, dijo la artista al inicio de su discurso, en el marco de una actividad de la Casa de Restauración y Alabanza (Cara), iglesia cristiana con sede en México.

“¿(Pero) pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Pasó algo? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas? ¿Pasó algo? Nada. Entonces, ¿sí vale la pena levantarse en armas?”, reflexionó ante una audiencia silente.

Una de las frases que más desató polémica en redes sociales fue la final, donde lanza una sugerencia a las activistas: “Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no?”.

Los dichos de Yuri hacían alusión a las masivas protestas feministas de agosto de 2019 en Ciudad de México, donde miles de mujeres se reunieron en las calles bajo una consigna que se hizo una causa internacional: #NoMeCuidanMeViolan.

Tras las manifestaciones, los grupos convocantes fueron acusados de realizar actos vandálicos y destrozos en importantes monumentos de la capital; entre ellos, el “Ángel de la Independencia”.

La protesta fue gatillada tras una serie de denuncias de violación contra mujeres menores de edad, quienes indicaban como sus agresores a policías locales.