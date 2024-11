Sin embargo -y para bien del lector- todo indica que esta obra es precisamente todo lo anterior. Y esta puede ser una contundente definición de Mística para Principiantes (Ediciones del Gato, 2024), el último trabajo de la escritora penquista -radicada en Alemania- Patricia Cerda (Concepción, 1961).

La obra es una colección de 12 textos y relatos, algunos publicados anteriormente, que dan forma a una mirada intimista, profunda y a ratos descarnada, del mundo sobre el que transita su autora.

Y es precisamente este punto donde Cerda (Entre mundos, Mestiza, Rugendas, Violeta y Nicanor, Luz en Berlín, Bajo la cruz del sur) despliega una pluma potente y certera. Éste es un conjunto de textos que se sostienen solos y proyectan -sin ningún panfleto- todas las causas y visiones que dan vida a su literatura.

Un ejemplo de ello es el relato ¿Será que Gea ha desarrollado anticuerpos sobre nosotros?, texto en el cual la escritora sostiene una tesis directa, simple y -coloquialmente hablando- con las pistolas arriba de la mesa:

“Por las redes sociales estoy al tanto de lo que ocurre en mi país. Los escándalos y las rabias cotidianas me llegan desdibujadas. Es un regalo no tener que enojarme día a día por una nueva injusticia o una nueva arrogancia. Creo, como Olga Tokarczuk, que actuar razonablemente es como poner orden en el lenguaje. Es la gramática del ser. Chile es un texto mal redactado”.

La relación de Cerda con la cultura alemana, su link europeo con América Latina y el pensamiento de filósofos como Arthur Schopenhauer, juegan un rol importante el interior del texto. Lo mismo ocurre con los recuerdos recurrentes de las semanas posteriores al Golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 y la situación social y de clases presente en nuestro país desde tiempos de la Colonia. Esto se refleja fielmente en Yo me mando sola:

“Todo lo demás se iba a perder. Los patrones chicos, misiá Elisa y don Anselmo iban a pasar derechito y sin desvíos al hoyo del olvido. (…) Ni humo iba a quedar de ellos, ni siquiera un buen recuerdo. Mi papá decía que lo máximo a lo que podía aspirar una persona era a dejar un buen recuerdo de sí. Él sí me lo dejó a mí. De la patronada, nadie iba a querer acordarse. No, me dije, a esas patronas tan requetecontra pasajeras no me van a amedrentar. No soy miedosa. Con esa seguridad me quedé dormida y desperté al otro día, todavía convencida de que no iba a ir a verlas”.

Un punto importante que define la selección de textos que Patricia Cerda incluye en esta nueva publicación, son las sutiles relaciones existentes entre ellos, con la autora, que muchas veces aparece como un personaje más dentro del texto y con íconos culturales que muchas veces se presentan en el imaginario cultural chileno. Y lo mejor de estás relaciones, es que éstas se van develando paulatinamente, en el transcurso de los relatos. Poco a poco, párrafo a párrafo, palabra a palabra, se van construyendo para llevar al lector a una nueva mirada sobre temas que -párrafo a párrafo- van adquiriendo un nuevo e interesante significado.

Mística para Principiantes es un recorrido robusto, integral e interesante por la carrera literaria de Patricia Cerda. A través de sus relatos y sus textos, podemos conocer sin aspavientos el motor que mueve su literatura y cómo estos se manifiestan en la obra de una escritora sobresaliente, cuyo aporte es contundente; en un ambiente literario donde muchas veces sólo se ven voladores de luces.

Mística para Principiantes

Patricia Cerda

Ediciones del Gato

2024

ISBN 978-956-6374-04-6