La historia

Todo parte con el detective Samuel Garrao llegando a un lugar donde se ha cometido un crimen. O, más bien, un nuevo y horroroso crimen, de una fuerza y brutalidad difíciles de explicar. Solo que, a diferencia de los casos anteriores, aquí sí hay alguna pista. La víctima, un descuartizador, tiene incrustados en las manos pequeños trozos de carbón mineral y tiene una pequeña piedra de origen volcánico.

A partir de esa pista, Samuel Garrao partirá a una antigua y abandonada zona industrial. Entonces empezará una acción sin tregua, llena de giros, de acción y mucha sangre.

Aporte de Christian Luco

En n cómic, como en el cine, es fundamental como base tener un guion sólido. En el caso de La grieta, la historia atrapa, y lleva al lector por una historia atractiva, sin tregua. Es, además, un relato que pone temas. Que, más allá de la acción, de lo fabuloso, del horror y de los ríos de sangre, pone temas que son actuales. Que han estado presentes en los últimos años y lo seguirán estando. Las ambiciones desmedidas, la corrupción, el individualismo exacerbado, los extremismos, el populismo, las grandes cuotas de frustración y rabia acumuladas, entre otros.

Por otro lado, las ilustraciones de Christian Luco tienen un sello personal, tienen un carácter propio. Y eso es un gran aporte, más allá de si nos gustan o no, o en qué grado nos gustan. Es estimulante ver ilustraciones con sello propio.

Debilidad

En relación al texto, a la historia, un punto débil es que, hacia el final, da la impresión que Luco Duarte no supo terminar la historia, primó nuestra cultura judeocristiana (con algo de pastoral) o, simplemente, no fue capaz de no dar esperanzas a sus lectores (y a él mismo). Pero resulta un tanto forzado. Como película de Hollywood.

Advertencias

Los dos primeros volúmenes de La grieta fueron realizados antes del Estallido Social. Sin embargo, de manera más bien alegórica, ellos hacen referencia a varios temas que se pusieron en juego en ese momento. Algunos de ellos siguen presentes.

En este sentido La grieta fue y sigue siendo una advertencia. Nos está mostrando, en formato cómic, ficción, relato policíaco de terror, temas que debieran hacernos reaccionar, actuar. Un par de ejemplos:

“Sí. Los conozco bien. Para lograr su propósito hay que darles un pequeño empujón hacia la locura… Exponer al mundo su propia monstruosidad y lo que son capaces de hacer motivados por sus bajas pasiones.” (p 116)

“Todas esas guerrillas que comandó, el odio desatado, las más bajas pasiones que esparció… Todas esas delicias que usted y su campaña de “justicia” propiciaron con tanto entusiasmo, nos alimentaron y nos dieron fuerza a mí y a mis queridas bestias.” (p 156)

Populismo, manipulaciones, mentiras, ansias de poder, corrupción, violencia, abusos, altas dosis de frustración y rabia. Todo eso que suena conocido, casi cotidiano, pero visto desde afuera y advirtiéndonos las consecuencias catastróficas que pueden tener (y que, en parte, ya hemos vivido).

Quizás es mucho pedir que el autor, además, nos señale un camino para salir de tantos problemas y vicios.

Trilogía completa La grieta

Christian Luco Duarte

Cuadernísimo

@lagrietacomic

www.cuadernisimo.cl

Agosto de 2023, Santiago de Chile