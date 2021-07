Mena Suvari, la actriz que en 1999 se llenó de elogios tras su actuación en la película “Belleza Americana”, reveló mediante una biografía haber sido víctima de abusos en su adolescencia y juventud.

Dichas confesiones son parte de “The Great Peace” (“La gran paz”), título que saldrá a la venta este 27 de julio y cuyos primeros adelantos se conocen ahora mediante la revista People.

“Entre los 12 y los 20 años fui víctima de abusos sexuales de forma continua”, contó la intérprete.

“Cada vez que iba a rodar, cada vez que me entrevistaban, estaba actuando, todo el tiempo. Era otro papel para mí: en el que hacía que estaba bien”, dijo la artista de 42 años, quien reveló que las vejaciones comenzaron cuando tenía 12.

El primer abuso, vino desde el amigo de uno de sus hermanos mayores, quien la presionaba para mantener relaciones sexuales. Un mes antes de cumplir los 13 años, la violó en un dormitorio de su casa.

“Parte de mí murió ese día… Él me usó, se divirtió conmigo y después se deshizo de mí. Me llamó puta. No llegué a contemplar el sexo como algo sano. El momento de hacerlo se me escapó. Y eso, unido a que no me sentía escuchada ni percibida, estableció el concepto que tenía de mí misma. Esa era mi valía”, confesó.

A los 16 años, ya en Hollywood, su representante también quiso abusar de ella. A los 17, el panorama no cambió cuando conoció a su futura pareja, quien perpetuó abusos sexuales y psicológicos durante tres años.

“Recuerdo pensar que quizás eso es lo que eran las relaciones: los gritos, los insultos, el abuso… Pensaba que yo había traído todo eso, de alguna manera”, agregó Suvari.

Entre 2000 y 2005, la actriz estuvo casada con el director de fotografía alemán Robert Brinkmann, 18 años mayor que ella. Luego, mantuvo una relación sentimental con Simone Sestito, de quien se separó en enero de 2012. Desde hace dos años, está casada con el audiovisual Michael Hope, con quien tuvo a su primer hijo en abril.

“(Estaba) cansada de luchar y esconderme durante toda la vida… Si puedo disminuir el dolor de alguien (con este libro), quiero hacerlo, porque yo no tuve a nadie que lo hiciera por mí”, reveló Suvari.