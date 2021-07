El tiktoker español Naim Darrechi podría enfrentar problemas legales tras realizar una polémica confesión en una entrevista. Tal como informó BioBioChile, el joven de 19 años que tiene más de 27 millones de seguidores, se jactó de haber engañado a sus parejas sexuales para tener encuentros íntimos con ellas sin condón porque no le acomodaba usarlo.

Darrechi no sólo reconoció que nunca usaba preservativo -pese al riesgo de enfermedades de transmisión sexual que conlleva- sino que también admitió que manipuló a mujeres inventando que se había operado para no tener hijos.

Ante tales declaraciones, la Ministra de Igualdad de España, Irene Montero, manifestó que el comportamiento de Darrechi podían constituir un delito sexual. “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del ‘Sólo Sí es Sí’ lo reconocerá como agresión”, afirmó.

“Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, afirmó la autoridad.

Tal como indica BBC Mundo, esta conducta se conoce como stealthing, concepto inglés que hace referencia a la acción de quitarse el preservativo en medio del sexo pese a que acordaron usarlo, o bien, hacerlo sin que la otra persona se de cuenta.

Una investigación publicada en la revista académica Columbia Journal of Gender and Law, señala que en “entrevistas con personas que han experimentado el retiro de preservativo indican que esa práctica no consensual es común entre personas jóvenes y sexualmente activas”.

Esta acción se considera una agresión sexual por la falta de consentimiento y porque “expone a las víctimas a riesgos físicos de embarazo y enfermedad”, además de que “muchas lo experimentan como una grave violación a su dignidad”.

De hecho, las entrevistadas durante el estudio manifestaron experimentar ruptura de la confianza, traición, además de sentirse utilizadas y despojadas de su voluntad.

Pese a que las legislaciones en el mundo difieren en cuanto a qué es considerado delito sexual, la abogada experta en delitos sexuales, Sandra Paul, indicó a BBC que “la persona está potencialmente cometiendo una violación”.

“Tiene que haber algún acuerdo de que se va a usar el condón o que se va a retirar. Si la persona no sigue las reglas, la ley dice que no hubo consentimiento”, comenta, añadiendo que la violación ocurre cuando “penetras a otra persona y esa otra persona no lo consintió”.

Katie Russell, de la ONG Rape Crisis, dijo que “si alguien da su consentimiento a un acto sexual específico con el uso de anticonceptivo y tú cambias los términos de ese acuerdo en medio del acto, eso es una ofensa sexual”.

En este mismo sentido, Octavia Martínez, de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), señaló a CNN Chile que muchas veces este tipo de abuso no se denuncia porque no se considera como tal. “Cuando el marido le impide a la mujer usar pastillas anticonceptivas o cualquier método de anticoncepción o cuando se niegan a ocupar condón, por ejemplo, eso también es violencia sexual”, afirmó.

Si es tu caso, Russell recomienda “hablar con alguien de tu confianza, como un amigo o familiar, o consultar a un especialista. Necesitarás que te escuchen, que te apoyen, que te ayuden a pensar cuáles son tus opciones y qué quieres hacer”.