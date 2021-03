Ondamedia es un muy buen sitio de cine chileno -más algunas cintas latinoamericanas- que permite ver muchas cintas nacionales que pasaron de manera fugaz por salas de cine de algunas ciudades grandes del país, en salas alternativas o en algún festival.

Ondamedia presenta un amplio abanico de cintas con algunos importantes y muy diversos títulos, como pueden ser La batalla de Chile I, II y III, Mi julio Verne y El Botón de Nácar, del documentalista Patricio Guzmán, El club de Pablo Larraín o La once, de Maite Alberdi.

O La memoria de mi padre, película de Rodrigo Bacigalupe con el recientemente desaparecido Tomás Vidiella y Jaime McManus como protagonistas.

La lista es larga, con documentales notables, como Nunca subí al Provincia, El otro día, Aquí se construye y Cien niños esperando un tren, de Ignacio Agüero, La isla de los hombres de Iñaki Moulián, Santiago Italia de Nanni Moretti, La ciudad de los fotógrafos, Habeas Corpus y Guerrero de Sebastián Moreno o 74 m2 de Tiziana Panizzi y Paola Castillo.

En ficción se encuentran desde –Y de pronto el amanecer de Silvio Caiozzi al primer largometraje en stop motion chileno, La casa lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cociña (alegoría a Colonia Dignidad) pasando por Jesús, de Fernando Guzzoni (inspirada de el caso Zamudio). O cintas que muestran mundos menos explorados, como Perro Bomba de Juan Cáceres, Enigma de Ignacio Juricic y Trastornos del sueño de Camilo Becerra y Sofía Paloma Gómez.

Este gran esfuerzo, que ha tenido un gran aumento de visitas con la pandemia, se ve opacado por, al menos, a los siguientes factores. Por un lado, la plataforma se estructura en categorías como dramas, documentales, comedias, +premiados, de época, amistades de película, etc., que no necesariamente son buenas para orientar a los espectadores. Por un lado, algunas de ellas parecen arbitrarias y sin una coherencia de conjunto y, por otro, muchas cintas no calzan con estas categorías. Por otro lado, no hay una sección que sea de cine “familiar”, tan escaso en la producción nacional.

A lo anterior se suma que las descripciones de las cintas no sólo son escuetas, muchas veces son muy generales y parecen más bien textos insulsos o publicidad que textos destinados a facilitar que las personas encuentren las cintas más cercanas a lo que están buscando.

Si lo anterior no fuera suficiente, al revisar el sitio no quedan claro cuáles son los criterios de selección y, menos, cómo se ordenan o distribuyen en cada sección las cintas. Así, junto a las cintas mencionadas y muchas más que son destacables, buenas o, al menos, interesantes, hay una serie de películas mediocres o abiertamente malas.

Tampoco hay, en el caso de algunas películas, advertencias básicas, como pueden ser algunas escenas de sexo explícitos que pueden resultar chocantes (como en El príncipe, que bordea lo pornográfico) o escenas fuertes como pueden ser las de cuerpos de detenidos desaparecidos desaparecidos encontrados en el norte.

Frente al gran esfuerzo que es ondamedia.cl, parece contraproducente que no haya una mejor selección, información y mediación hacia los visitantes del sitio y, por último, una distribución que sea medianamente acorde con la calidad de las cintas.

No se trata de no incluir cintas experimentales, operas primas, etc. Pero se debe velar para que quienes visiten el sitio tengan la mejor experiencia, lo más cercana a sus expectativas. De esa forma se ampliará el público del cine nacional y se irán diluyendo los grandes e injustos prejuicios respecto al cine chileno.

Lo anterior requiere rigurosidad y valentía.

Es fundamental que ondamedia.cl se replantee en función a los grandes públicos (no uno, santiaguino, sino diversos y que incluyan todo el país, y más). Que busque generar buenas experiencias, y que para ello oriente, que incorpore textos diversos de mediación que aporten distintos acercamientos y miradas.

Por último, no se entiende por qué no hay vínculos entre ondamedia y dos o tres sitios web que también tienen cine chileno de calidad, como son, al menos, el sitio de la Cineteca Nacional de Chile y el del Consejo Nacional de Televisión (cntv.cl).

El sitio de la Cineteca Nacional de Chile tiene una larga lista de clásicos chilenos como El Gran Circo Chamorro, El Húsar de la Muerte y La frontera, y notables colecciones del cine de Aldo Francia, Carmen Castillo, Cristián Sánchez, Pablo Perelman y Claudio de Girolamo, entre otros, o sobre temas, como son de algunos presidentes. Cabe destacar, como punto aparte, los cine club que fomenta en diversos colegios a lo largo del país.

play.cntv.cl tiene series como La juría, Los archivos del cardenal, Los 80, Bala loca y Dignidad, y películas como la trilogía La mujer del cuadro o Il futuro.

Frente a un cine chileno que ha mejorado en calidad, que ha diversificado en los temas que aborda como en las narrativas, parece fundamental mejorar y aunar los esfuerzos que se hacen para difundirlo y fomentarlo.

Ondamedia.cl

play.cntv.cl

https://www.cclm.cl/cineteca-nacional-de-chile/