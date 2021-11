Quedan pocos días para disfrutar de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO1.0. El público de Antofagasta que aún no visita las exposiciones de la bienal tiene plazo hasta el martes 30 de noviembre para hacerlo. En esta fecha culmina gran parte de las instalaciones del circuito museo sin museo, que ha intervenido espacios públicos y privados con obras de artistas nacionales e internacionales, haciendo reflexionar a los visitantes de la región.

La Bienal SACO1.0 ha sido una fiesta de la cultura para la Región de Antofagasta, donde la comunidad ha podido conocer las obras de 23 artistas provenientes de 13 países: Chile, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Polonia, México y Nigeria.

Dagmara Wyskiel, directora de la Corporación Cultural SACO, invita a quienes aún no han visitado el circuito a no perderse la oportunidad de conocer obras muy diversas y de increíble calidad. “Tenemos convertida a la ciudad en una gran galería de arte, con exposiciones de grandes artistas. Así que los esperamos a todos para hacer un recorrido con el arte contemporáneo por Antofagasta. Además tenemos una maravillosa primavera y afortunadamente pasamos a Fase 4, lo que nos permite ampliar los aforos”, afirma Wyskiel.

Cierre

Las obras que cerrarán el 30 de noviembre serán Artefacto masculino, de Derek Reese, en Esquina Retornable; Mooring, de Eric Conrad, en la Biblioteca Regional de Antofagasta; Pacha-tikray, cámara de inversión, de Nicolás Sáez, en AIEP Antofagasta; El futuro es prehistoria, de Elia Gasparolo y Santiago Rey, en el Museo Regional de Antofagasta. Además, las instalaciones situadas en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca: Desert Traces – approaching the Atacama, de Michael Hirschbichler y Guillaume Othenin-Girard; Mushrooms and mould, de Elodie Antoine; Living on the edge, de Adrien Tirtiaux; Cave in for later, de Carole Louis; y La ventana deviene viento, de Nicolás Consuegra.

Mientras tanto, las siguientes exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 15 de diciembre: La línea del destino, de Oscar Muñoz, en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida; El lenguaje de las piedras, de Sebastián Riffo, en las dependencias de Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama; The sea is the mountain, de Alexandre Christiaens, en el sector La Chimba; y las obras de la exposición Aluvión, del Muelle Histórico de Antofagasta, donde participan Carolina Cherubini, Martina Mella, Julio César Palacio, Rita Doris Ubah, Miguel Sifuentes, Aimée Joaristi y Marina Liesegang.