Una curiosa situación vivió hoy el rapero argentino Trueno, quien no pudo entrar al Kaseya Center de Miami a recibir un Latin Grammy debido a un burocrático problema de boletos.

El trasandino se impuso en la categoría Mejor fusión/interpretación urbana gracias a su canción “Tranky funky”, en la primera parte de la ceremonia que se llevó a cabo en la tarde sin transmisión televisiva.

En diálogo con la cadena argentina de noticias TN, Trueno explicó la extraña coyuntura que, tras dar a conocer en sus redes sociales, causó preocupación entre sus fans.

“Recién estábamos acá, tomando un matecito, no estaba ni vestido, nada. No me dejaban entrar al estadio y me avisaron que ganamos, así que ganamos cuando estaba afuera. Increíble”, dijo.

“Estábamos acá, en la puerta de la red carpet, y no nos dejaban pasar, me decían que no tenía ticket. No sé… Y bueno, le mostramos que ganamos de Grammy y nos dejaron pasar”, agregó.

A pesar del infortunio, Trueno agradeció el gramófono: “Es un quilombo, lindo quilombo. Está bueno meterse acá, conocer también gente y meter a la Argentina también en los premios y eso, pero es una euforia grande, hay un montón de gente”.

“Estoy muy contento porque yo soy un pibe más de las plazas, que empezó a rapear con mi viejo y apostó por una cosa y fue disciplinado. Estoy muy contento con poder ser la cara de un montón de chicos que representan lo mismo que yo. Este premio siento que no lo gané yo solo, sino que lo ganó un rap argentino, los pibes que rapean todos los domingos en una plaza, los grafiteros, los breakdancers, todo el movimiento”, dijo.

Trueno en los Latin Grammy 2024: