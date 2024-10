Boris Giltburg se presentará para interpretar, en primera instancia, la Sonata n° 14 en do sostenido menor, op. 27 número 2 (Claro de luna), de Ludwig van Beethoven.

Esta Sonata n° 14, “Quasi una fantasía”, por distanciarse del modelo más clásico, fue compuesta en 1801. Está dedicada a la Condesa Giulietta Giucciardi, joven aristócrata que fue su alumna y de la que estaba enamorado. Solo treinta años más tarde, se empezó a conocer como Claro de luna.

Claro de luna es una de las obras más populares de Beethoven, junto a la Quinta y la Novena Sinfonía y un par más.

Luego, Giltburg continuará el concierto con la Sonata en si menor Intermedio, de Franz Liszt. Esta obra, compuesta entre 1852 y 1853, es una pieza clave del Romanticismo y de una gran dificultad para los intérpretes.

La presentación terminará con una selección de preludios de Sergei Rachmaninov (Rusia, 1873- Estados Unidos,1943). Este compositor, director de orquesta y destacado pianista ruso, nació en una familia de músicos. Influenciado, inicialmente, por Tchaikoski, Rimski-Kórsacov y Músoprski, desarrollo un estilo propio. Entre sus obras destacadas están la Sinfonía n°2, la Sinfonía n°3, Rapsodia sobre un tema de Paganini y Danzas sinfónicas.

Giltberg ha grabado todas las sonatas de Beethoven y los conciertos de Rachmaninov, siendo premiado por sus grabaciones de éste. Es considerado, además, un experto y autoridad como intérprete del compositor ruso.

Boris Giltburg

Boris Giltburg nació en Moscú (1984) en el seno de una familia judía. El pianista israelí, reconocido a nivel mundial, ha sido ganador de concursos como Ǫueen Elisabeth y Paloma O’Shea Santander. Además del Diapason d’Or por sus conciertos de Shostakovich, y el Gramophone, junto al cuarteto Pavel Haas, por el quinteto para piano de Dvořak. Y el premio Opus Klassik como Mejor Solista, por sus grabaciones de Rachmaninov.

Artista exclusivo de Naxos, su catálogo de grabaciones incluye todas las sonatas para piano de Beethoven, los conciertos para piano de Rachmaninov y obras de Shostakovich, Schumann, Brahms y Liszt.

Programa

Beethoven: Sonata n.o 14 en do sostenido menor, op. 27/2 (“Claro de luna”)

Liszt: Sonata en si menor Intermedio

Rachmaninov: Seleccion de Preludios

N.o 4 en re mayor, op. 23

N.o 5 en sol menor, op. 23

N.o 5 en sol mayor, op. 32

N.o 10 en si menor, op. 32

N.o 12 en sol sostenido menor, op. 32

N.o 7 en do menor, op. 23

Rachmaninov: Sonata n.o 2 en si bemol menor, op. 36 (version 1931)

Recital de piano del pianista Boris Giltburg

Martes 26 de noviembre, a las 20 horas

Centro Cultural CA660

Rosario Norte 660, Las Condes (Metro estación Manquehue)

Entradas desde 29 mil pesos

Entradas a la venta en https://ticketplus.cl/events/recital-de-piano-boris-giltburg