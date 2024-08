El documental de HBO “Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano”, dirigido por el ganador del Oscar Alex Gibney (“Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, “The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley”), anunció fecha de estreno.

El registro, dividido en dos partes, debutará el sábado 7 de septiembre a las 20:00 horas en HBO y en la plataforma de streaming Max. Antes, el documental tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca 2024.

A 25 años de su debut, la serie “Los Soprano” sigue siendo un fenómeno cultural y un referente de la televisión de prestigio. En el documental, Gibney se sumerge en la mente de su renombrado creador y guionista, David Chase, para iluminar su vida y carrera frente al proyecto.

“Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano”

En un set réplica de la oficina de la psiquiatra Dr. Melfi, Gibney invierte los papeles con David Chase excavando y analizando los orígenes de Los Soprano, su proceso creativo y las conexiones íntimas entre su propia vida y muchos de sus personajes.

Acompañado por guionistas, productores, ejecutivos y actores de la serie, como Lorraine Bracco, Edie Falco y Michael Imperioli, el registro ofrece ideas y una impresionante colección de clips del programa, videos de las primeras audiciones de los miembros del elenco y material detrás de cámaras.

Desde su crianza en una familia italoamericana en el norte de Nueva Jersey, con una madre complicada y una fascinación por el cine, Chase detalla aquí su entrada en Hollywood, donde escribió para diversos programas de televisión, y su relación con HBO mientras lanzaba y desarrollaba a su antihéroe mafioso, Tony Soprano.

Con franqueza y autorreflexión, Chase aborda los desafíos de dirigir un programa exitoso, las inevitables “muertes” de algunos de los personajes favoritos de la serie, y su relación creativa con el fallecido James Gandolfini.

La sala de guionistas, el capítulo piloto y el controvertido episodio final, además, son otros de los tópicos que se analizan.

En el documental participan David Chase, Robin Green, guionista y productora de la serie; Chris Albrecht, ex presidente y CEO de HBO; Carolyn Strauss, expresidenta de HBO Entertainment; Alik Sakharov, director de fotografía; Terence Winter, guionista y productor de Los Soprano; Frank Renzulli, guionista y productor; el actor y guionista Michael Imperioli, y los actores Drea de Matteo, Lorraine Bracco, Steven Van Zandt y Edie Falco.

Además de los ya mencionados, la producción también incluye entrevistas de archivo con los fallecidos actores Nancy Marchand, James Gandolfini y Tony Sirico.