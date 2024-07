La directora chilena Maite Alberdi competirá en la sección oficial del próximo Festival de Cine de San Sebastián, del 20 al 28 de septiembre, con la cinta ‘El lugar de la otra’. La película llegará a Netflix el 11 de octubre.

La organización del certamen anunció este martes también la participación del cineasta argentino Diego Lerman con ‘El hombre que amaba los platos voladores’, el grecofrancés Costa-Gavras, el británico Mike Leigh y la estadounidense Gia Coppola, junto al alemán Edward Berger, el japonés Kiyoshi Kurosawa, el norteamericano Joshua Oppenheimer y el francés François Ozon.

Igualmente competirán las debutantes Laura Carreira, de Portugal, y Xin Huo, de China, mientras que la francesa Audrey Diwan inaugurará en festival con ‘Emmanuelle’, y en el que también competirán por la Concha de Oro los españoles Iciar Bollain, Pedro Martín-Calero, Pilar Palomero y Albert Serra.

Maite Alberdi en San Sebastián y en Netflix

La chilena Alberdi se presenta por vez primera en San Sebastián con su primer largometraje de ficción (‘El lugar de la otra’), adaptación de uno de los casos recogidos en ‘Las homicidas’, un ensayo de Alia Trabucco Zerán, de la misma nacionalidad.

La cineasta cuenta la historia real de la escritora María Carolina Geel, que en 1955 mató a tiros a su amante.

El argentino Lerman vuelve a participar en el festival español, esta vez con ‘El hombre que amaba los platos voladores’, un filme sobre la creación audiovisual de presencia alienígena más recordada de la televisión de su país

Y Laura Carreira se presenta con ‘On Failling’, su ópera prima, sobre la vida precaria de una trabajadora portuguesa en un enorme almacén de Escocia.

Otras películas son ‘Le dernier souffle/Last Breath’ (Costa-Gavras), ‘Hard Truths’ ((Mike Leigh), ‘The Last Showgirl’ (Gia Coppola), ‘Conclave’ (Edward Berger), ‘Bound in Heaven"( Xin Huo), ‘Hebi no michi/Serpent’s Path’ (Kiyoshi Kurosawa), ‘The End’ (Joshua Oppenheimer) y ‘Quand vient l’automne/When Fall Is Coming’ (François Ozon).

La participación española corresponde a ‘Soy Nevenka’ (Iciar Bollain); ‘El llanto’ (Pedro Martín-Calero), ‘Los destellos’ (Pilar Palomero) y ‘Tardes de soledad’ (Albert Serra).