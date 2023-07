El actor y dramaturgo chileno Rodrigo Bastidas cerró la puerta a un posible regreso de la obra de teatro Viejos de Mierda, recordando también la muerte del icónico actor Tomás Vidiella, uno de los protagonistas de la producción.

En conversación con Expreso Bío Bío, los actores Rodrigo Bastidas y Fernando Larraín hablaban de su obra Tres espermios desobedientes sin permiso de la mamá, cuando, en medio de la charla, Álvaro Escobar hizo hincapié en las múltiples producciones creadas por Bastidas.

En eso, destacó el éxito, por ejemplo, de Viejos de Mierda y Viejas de Mierda, a lo que Bastidas se refirió a su preferencia por realizar obras junto a actores que ya son adultos mayores.

“A mí me interesa mucho tocar el tema de la tercera edad como yo creo que debe ser tomada”, explicó, apuntando que “yo me di cuenta de que en este país a la gente mayor de 70 años los acostaban, los mandaban a un asilo y se despedían de ellos como si no existieran”.

“No podemos tratar a toda la tercera edad como si estuvieran desvalidos, como si todos tuvieran Alzheimer, cuando hay mucha gente de la tercera edad que está trabajando y está siendo muy feliz. Están empoderados y están tomando sus decisiones”, lanzó.

Asimismo, aseguró que “la misma obra, las Viejas de Mierda, lleva cuatro años existiendo y las tres actrices tienen más de 80 años, siguen girando por todo Chile. Se levantan a las siete de la mañana, las paso a buscar en la van, se suben al avión, hacen la función en Talca, vuelven para acá… es gente activa, y eso es muy interesante”.

“¿Han vuelto a hacer Viejos de Mierda?”, preguntó entonces Escobar.

“Viejos de Mierda no. Porque, con la muerte de Tomás (Vidiella), dijimos ‘esta obra no la hacemos más’. Sin Tomás, la obra no la hago”, dijo entonces.

“Para mí Tomás es un gran amigo”, continuó. “Lo hecho de menos como no te explico. Nosotros almorzábamos una vez al mes mínimo con Jaime Vadell y Tomás. Ahora nos juntamos solo con Jaime”, recordó.

De todas formas, destacó que Vidiella “fue un grande del teatro y no. Hacer Viejos de Mierda sin Tomás no tiene sentido. No todo es plata ni todo es negocio”.

Por otro lado, apuntó que “quizá en unos 10, 15 años más podría hacer la obra, pero con otros actores. Mientras esté Jaime y el Coco ahí, dijimos ‘sabes que sin Tomás no lo hacemos’, porque marcó toda una época y fue muy difícil la muerte de un grande”.