Ítalo Tamburrino Widner (La Serena 1993) entrega en su libro “Desafíos de la conservación ex situ” ocho cuentos muy diversos, que van desde lo agobiante a lo absurdo, de lo onírico y surrealista a grandes pérdidas de vidas pequeñas, simples.

“Desafíos de la conservación ex situ” puede ser un libro, para algunos, desconcertante. Sin filtro no en el lenguaje ni en temas de sexo, sino en plantear conflictos, debilidades y precariedad en muchos sentidos y ámbitos. La fragilidad y lo inexorable en la vida. Los equilibrios precarios en que, conscientes o no, vivimos. Y perdemos.

Tamburrino, cuyos cuentos tienen -la mayoría- títulos largos y poco evidentes, parte con “El pelo de gato es lo más difícil de sacar”. Un relato de una gran pérdida -algo que se aborda desde distintos ángulos en varios cuentos- que se canaliza hacia los pelos de gato que hay en la casa y que luego empiezan a invadir el cuerpo del protagonista. Un relato cada vez más agobiante en la medida que su protagonista va cayendo en una paranoia cada vez más insoporrtable.

Los cuentos de “Desafíos de la conservación ex situ” son historias profundas, tortuosas algunas, algunas con aire de fábula. Todas indagan en los vericuetos de la mente y del alma con sentimientos fuertes de pérdida, de abandono, de soledad.

“Desafíos de la conservación ex situ”, de Ítalo Tamburrino Widner, es un libro al que, posiblemente, no se entra de manera fácil. Pero que, después, atrapa. Atrapa y no suelta. Que desafía a entender su lógica. A descubrir sus nexos, algunos evidentes, su lógica -si la tiene-, su sentido. Es un libro que pueden dar ganas que se alargue, que tenga más relatos. Y que puede provocar, al final, un vacío, ese de sus cuentos. De la perseverancia de las pérdidas, soledades, de lo inevitable. Un libro sin ningún “regalo”, sin “engañitos”, sin piedad.

Ítalo Tamburrino se hizo popular al ganar Pasapalabra con Sujey Jara en forma colaborativa (repartieron el ppremio) y darle un beso, en directo, a su pololo.

Buen libro que atrapa, inquieta, interpela. Y se hace corto.

