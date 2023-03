Este viernes se dio a conocer la noticia del fallecimiento del escritor nacional Jorge Edwards a los 91 años.

Su deceso se dio en su casa en Madrid, España. Según reveló su hijo, el autor habría muerto a causa de una desconocida enfermedad: “Sí, acaba de fallecer en Madrid en su departamento de vuelta del hospital”, aseguró el hombre a La Tercera.

El también reconocido diplomático brindó una entrevista a Tomás Mosciatti en BioBioTV en el 2018, una de las últimas antes de su deceso. En ella Jorge Edwards habló sobre las memorias que plasmó en el segundo volumen de su libro de memorias titulado Esclavos de la consigna.

Ahí también compartió una cruda reflexión sobre la vida, la cual aseguró que siempre contaba con un ápice de soledad intrincado.

“¿Usted es egoísta? Le pregunto por que dice: “He dejado pasar demasiadas cosas y merezco ahora que tanta gente me dejé pasar a mí, sembré distraída, desaprensiva, indiferencia y me toca cosecharla, cuantas tarjetas postales no respondí, etc.”. ¿Se siente solo?“, le preguntan citando el libro.

A estoy Edwards respondió: “¿Quién no se siente solo? La soledad es parte de la vida totalmente, no hay nada que hacer, pero yo a veces estoy en Madrid, tengo un departamentito que alquilo, que arriendo, y estoy en Madrid a las cuatro de la tarde y digo ‘voy a leer hasta las doce de la noche’ y estoy feliz”, aseguró.

Puedes ver la entrevista completa a Jorge Edwards aquí: