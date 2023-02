La cantante mexicana Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios en medios de un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos, este fin de semana.“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios”, dijo la intérprete de Simplemente amigos.

Tras casi 50 años de carrera musical, la artista sorprendió con la noticia a sus fanáticos, quienes no contuvieron sus emociones. “Estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”, explicó Ana durante su intervención.

Si bien la cantante no entregó mayores detalles, como la fecha exacta de su retiro, optó por compartir la noticia y ser sincera con el público. “Dije que cuando yo me retirara iba a decirles, no sé cuándo, puede ser el próximo año”, contó la artista sobre el escenario.

Ana Gabriel anuncia oficialmente su próximo retiro de los escenarios. @ANAGABRIELRL pic.twitter.com/NIpUslkIgN — Tiara || ❥ (@0_jocabed) February 26, 2023

Ana Gabriel abucheada durante un concierto

El anuncio de su retiro impactó a sus seguidores, ya que la intérprete de No te hago falta habría tomado la decisión tras ser abucheada en uno de sus conciertos. De acuerdo con los registros, la cantautora habló sobre temas políticos que afectan algunos países latinoamericanos.

Según los videos, la ‘diva de América’ explicó al público que no ha ofrecido conciertos en Venezuela, Cuba y Nicaragua debido a la delicada situación política y social y que viven dichas naciones.

Al expresar su opinión, Ana Gabriel habría recibido pifias por parte de los presentes, situación que afirma la “desequilibró como artista”. “A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante”, escribió más tarde en sus redes sociales.

Ana Gabriel ayer en L.A se enoja con su público al querer hablar de politica,el público le pide que mejor cante, ella se molesta y les dice que si quería paraba todo y regresaba las entradas, También anunció su retiro . Después se disculpó en redes por el hecho pic.twitter.com/lJlCbHbTk3 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) February 26, 2023

Al expresar su punto de vista, la cantante aseguró que no tolerará faltas de respeto y afirmó no estar bien emocionalmente. “Ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será lleno de amor y música”, expreso en dicha oportunidad.

Esa misma tarde, la intérprete de Quién como tú ofreció disculpas a sus fanáticos en redes sociales por “por faltarles el respeto a quienes iban a pasársela bien”.