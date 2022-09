Luego de debutar en el 2005 con la exitosa obra “Con pecados concebida”, que recorrió las salas más importantes de la capital durante más de dos años, Ramón Mazuela ha construido una historia llena de hitos en el teatro: “Top Secret”, “Manuela y Manuel”, “Cuatro maneras de mentir”, “Hiroshima Mon Amour”, y su más reciente espectáculo “Daniel: voy a ser el gay más famoso de Chile”, en conmemoración a la década del crimen homofóbico que vivió Daniel Zamudio.

Ahora el director está ad portas de estrenar “Cinco mujeres, un hombre y un muerto”, con funciones hoy viernes 30 de septiembre y mañana 1 de octubre en el Teatro San Ginés, una pieza que cuenta la historia de cinco mujeres reunidas con motivo de una celebración, que concluye con una misteriosa muerte y un cadáver oculto en el baúl de una cómoda casa. “A mí me encanta dirigir mujeres, creo que se me hace interesante poder trabajar con emociones capaces de llegar al desborde, que hacen que la obra esté llena de matices”, explica Mazuela sobre el espectáculo. Puedes acceder a entradas en este enlace.

Código QR

Otra novedad es “Código QR”, una comedia original de la guionista Rosario Valenzuela, con la que trabaja desde hace más de 18 años y quien está a cargo de la mayoría de las obras de Teatro La Matrera. “Junto a los tres grandes actores Johan Mutarello, Peka Parra y Andrés Pozo nos embarcamos en esta aventura que disfrutamos montar. Nos reímos mucho y creo que eso se refleja en el resultado”, cuenta.

La comedia digital tendrá funciones todos los viernes de octubre en el sitio web de Teatro Bellavista, con entradas disponibles en la página del mismo recinto.

De Argentina a México

“El teatro es algo que disfruto, me llena el alma. Me dan un poco de vergüenza estas frases clichés, pero es así. Creo que estoy en un punto donde el trabajo y la perseverancia de años tienen frutos, pero sé que me queda un recorrido tremendo para seguir aprendiendo del teatro”, comenta el director que prepara las maletas para debutar en Buenos Aires con una temporada completa de “Con pecados concebida” y de “Amores Desnudos” en el mes de noviembre. Además, La Matrera desembarca en México con “Daniel: voy a ser el gay más famoso de Chile”, montaje que se realizará con un elenco mexicano durante el 2023.