“Fue una tarde que, conversando con mi abuela, encontré el ángulo adecuado. El de la confianza, del no rencor, del asumir que la gente mayor ya no cambia, que las peleas no tuercen la razón ni los corazones...”, relata Kati Lincopil luego de aclarar de entrada que “tardé muchos años en descubrir que mi apellido es mapuche”.