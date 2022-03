Mensajes Privados tuvo su gran estreno en el Festival de Málaga. La última cinta de Matías Bize (Sábado, En la cama, Lo bueno de llorar, La Vida de los Peces, La memoria del agua, En tu Piel) es protagonizada por Blanca Lewin, Nicolás Poblete, Antonia Zegers, Néstor Can-tillana, los españoles Vicenta Ndongo y Alex Brendemühl, la argentina Verónica Intile y el cantante (Me llamo) Sebastián.

Mensajes Privados

“Es una película coral compuesta por historias que se van mezclando para hablar de distintas realidades como el abuso de menores, la violencia intrafamiliar, la infidelidad, la paternidad no asumida o los cánones previamente establecidos de familia, invitándonos a reflexionar y pensar en nuestras propias vidas”, dice Matías Bize.

“A través de distintas historias la película nos interroga sobre nuestro propio mundo privado, sobre nuestros propios secretos, nuestros propios dolores y sobre aquello que hemos callado y ocultado a veces por años”, agrega Bize. “A través de distintos relatos la película nos lleva por un viaje emocionante y doloroso, en donde la muerte está muy cerca, pero finalmente la vida se impone, con cada sufrimiento hay un nuevo nacimiento, pase lo que pase, la vida abre el camino para algo nuevo”.

Original, intimista y conmovedora, Menajes privados entrega relatos sentidos y personales directo a la cámara, desde los hogares de los actores. (Me llamo) Sebastián musicaliza un film/confesionario que tiene la carga emocional habitual en las obras del director.

Hacer cine en pandemia

“La verdad es que el proceso lo disfruté muchísimo, ya que estábamos haciendo una película en un momento muy difícil para todos”, agrega Matías Bize. “Era muy contradictorio que mientras todos estaban encerrados, casi sin poder hacer nada, nosotros estuviéramos haciendo una película. Había un sentido de urgencia, porque teníamos mucho miedo en ese tiempo. Yo no quería hablar de la pandemia propiamente tal, eso fue algo que sabía desde el inicio. Pero ese miedo y esa urgencia con que todos estábamos viviendo en ese tiempo, de alguna manera sabía que se iban a traspasar a la película. Quería hablar de temas profundos, de cosas importantes, dejar algo, algún mensaje. Eso pasa cuando sentimos que nuestras vidas están amenazadas y eso se traspasó a la película. Esa verdad, esa profundidad, esa realidad, que aunque no quisiéramos hablar de la pandemia, igual de alguna manera iba a estar en la pantalla”.

Bize recurrió para esta cinta a actores con los que trabajó anteriormente. “Fue increíble volver a encontrarme con estos tremendos actores y además de ser todos amigos muy queridos, por lo que fue un placer muy grande”, destaca.

“Trabajar en medio de la pandemia nos unió aún más. Había una épica muy linda en esos momentos tan difíciles que estábamos viviendo. La película era una propuesta totalmente distinta, algo que nunca habíamos hecho antes. Ellos confiaron y quisieron ser parte de este proyecto, casi sin saber de qué se trataba. Porque yo tampoco lo sabía. La invitación que les hice fue a descubrir juntos la película que haríamos y eso era muy emocionante y desafiante para todos”.

Mensajes Privados

Dirigida por: Matías Bize.

Guion: Matías Bize, Nicolás Poblete, Néstor Cantillana, Vicenta Ndongo, Verónica Intile, (Me llamo) Sebastián.

Elenco: Antonia Zegers, Nicolás Poblete, Néstor Cantillana, Blanca Lewin, Vicenta Ndongo, Alex Brendemühl, Verónica Intile, (Me llamo) Sebastián.

Producida por: Adrián Solar.

Montaje: Rodrigo Saquel.

Diseño de Sonido: Mauricio López. Música Original: (Me llamo) Sebastián, Rodrigo Jarque.

Género: Drama.

Duración: 77 minutos.

Chile, 2022.

Casa Productora: Ceneca Producciones.

Distribuye: Market Chile

Estreno Cines: 26 de mayo.