Con la inquietud de abordar la violencia obstétrica surge Duele, comedia negra escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Isidora Stevenson que inició este viernes 7 de enero en Espacio Checoeslovaquia, inaugurando así la línea programática del lugar que ahora también comenzará a ser un sitio de exhibición de teatro y artes escénicas.

La obra es protagonizada por Manuela Oyarzún, Paula Bravo, Andrea García-Huidobro, Alejandra Oviedo, Cecilia Herrera y Mónica Ríos, en una comedia negra que aborda la maternidad desde una perspectiva feminista. A partir de ciertos tópicos como la violencia obstétrica, el de madre impuesto como un mandato histórico, el paradigma de la madre abnegada como objeto de admiración, los padres ausentes, entre otros, el montaje recorre distintos episodios, en diferentes épocas y con variados personajes enfrentados a sus propios terrores, empujados al límite.

De dónde nace “Duele”

La obra surge de la inquietud de abordar la violencia obstétrica . “Es muy necesario contar con nuevos espacios teatrales. Tras el estallido social y la pandemia muchas obras debieron postergarse y ahora necesitamos lugares donde presentar nuestros trabajos. Checoeslovaquia, además, es un espacio no tradicional que permite vivir la experiencia, el convivio del teatro de otra manera. En mi caso, ha sido increíble volver a dirigir y más un material como éste, con temáticas que no se abordan desde esta perspectiva. Siempre en el teatro han aparecido las madres terribles, pero no se habla de las de violencias reiterativas que se ejercen sobre ellas y por ende sobre sus hijos, hijas e hijes, y éstas son cosas que no se pueden separar”, dice Isidora Stevenson que con este trabajo vuelve a dirigir después de diez años.

Violencias

Duele busca reflexionar sobre la maternidad desde una perspectiva feminista, abordando distintos tipos de violencia que enfrenta la mujer derivada de una cultura patriarcal. “Es una obra que yo quería escribir hace mucho tiempo. Parte con la inquietud de abordar la violencia obstétrica, pero termina revisando distintos tipos de violencias que se ejercen sobre la mujer en relación a la maternidad y cómo eso repercute también en les niñes”, explica su dramaturga.

“Buscamos desarrollar, además, un espacio de trabajo que incorporara la maternidad en el proceso creativo. Instalamos, por ejemplo, sitios en los que las actrices o mujeres del equipo que son madres, pudieran llevar a sus hijos y trabajar. Algo que se puede dar por sentado, pero no es así. Muchas veces nuestros espacios laborales son tremendamente hostiles con la maternidad”, agrega.

Invitando a reírse de lo sagrado e iluminar los temas que son tabú y que circundan la idea de la maternidad, la obra va recorriendo distintos episodios, en diferentes épocas y con variados personajes que, cuadro a cuadro, se verán enfrentados a sus propios terrores, empujados al límite por las diversas situaciones a las que son sometidos. “Desde la invisibilización a las labores de cuidado, la violencia obstétrica, la orfandad de las madres… las crisis que genera la maternidad son silenciosas. Está idealizada, pero también estructuralmente violentada. Homogenizar la maternidad es imposible, existen tantas maternidades como mujeres en el mundo”, concluye la directora.

Ficha artística

Dramaturgia: Carla Zúñiga

Dirección: Isidora Stevenson

Asistencia de dirección: Alejandra Oviedo

Elenco: Alejandra Oviedo, Andrea García Huidobro, Cecilia Herrera, Manuela Oyarzún, Mónica Ríos, Paula Bravo

Diseño integral: Los Contadores Auditores

Universo sonoro: Deby Kaufmann, Jorge Gallardo

Producción: Ana Laura Racz en conjunto con Espacio Checoeslovaquia