Hace años que el aprendizaje del inglés ha estado en discusión en Chile. Muchos hablan de la importancia de saber un segundo idioma, de la cantidad de puertas que abre el inglés y de la relevancia que tiene al momento de buscar un trabajo, pero nadie propone algo en específico para adquirirlo.

En 2018, un chileno se encontraba trabajando en una de las gerencias de una multinacional en Australia, y cansado de ver a los latinos perder la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo por no hablar bien inglés, decidió retirarse y empezar a estudiar a fondo el problema y proponer una solución definitiva. Esta es la historia de Nicolás Contreras, quien a continuación nos entrega más detalles.

“Muchas veces me tocó participar en las entrevistas de trabajo de varias personas que venían de Sudamérica (incluyendo a Chile) a buscar una oportunidad en la empresa. Lamentablemente, muchos quedaron afuera porque tenían un bajo nivel de inglés. Este panorama se repetía constantemente y cada vez me daba más lata, pensaba en todas las cosas que dejaron para mejorar su futuro: parejas, hijos, amigos y un montón de sacrificios; eso me llevo a pedir la renuncia y tratar de dar una solución a esta dificultad”, expresó.

En esa línea, hace un análisis acerca del exceso de información y las abundantes promesas que hay en el medio digital.

“Actualmente, vivimos en una era en donde hay exceso de información. Si buscas cómo aprender inglés en internet, te aparecerán cientos de páginas y artículos explicando por qué no aprendiste, tips, verbo to be, cómo pronunciar, cómo ser fluido en tres meses, etc., pero nadie dice concretamente cómo adquirir el inglés”, dijo.

Añadió que “en el mundo “real y local” también pasa lo mismo. Hace años que el aprendizaje del inglés ha estado en discusión en Chile, muchos hablan de la importancia de saber un segundo idioma, de la cantidad de puertas que abre el inglés y de la relevancia que tiene al momento de buscar un trabajo, pero nadie propone algo en específico para adquirirlo”.

Además, Nicolás se refirió a que hay que dividir el contexto en dos ámbitos, el primero se relaciona con la “situación actual” y el segundo con “la solución” para adquirir el inglés.

“Debemos entender dos cosas, existe un problema y una solución para adquirir el inglés. En relación al primero, tiene que ver con la situación actual y esto es: cantidad de alumnos en la sala, diferentes niveles de inglés en el curso, diferentes velocidades de aprendizaje que tienen los alumnos, exceso de gramática, sesiones largas de estudio, un inglés muy técnico, y todo esto con una metodología tradicional que ya quedó en el pasado”, apuntó Nicolás Contreras.

“Por otra parte, como solución tenemos todo lo contrario: sesiones breves, porque los adultos tenemos cosas que hacer, trabajar, estudiar, familia, etc.; acelerar el aprendizaje de vocabulario con técnicas de memorización, aprendizaje de forma individual al ritmo del alumno, adquirir un inglés real, el que se ocupa en la vida cotidiana, mezclado con una metodología innovadora que sea más eficiente”, agregó..

Al consultarle acerca del futuro del inglés en Chile, la respuesta no fue muy alentadora.

“Si el sistema se mantiene igual, difícilmente tendremos resultados diferentes. La metodología actual no ha permitido tener grandes resultados, es cosa de ver cuántos alumnos egresan de la enseñanza media y terminan hablando inglés, ¿cuántos serán? Quizás uno o dos, pero no más que eso. Se necesita actualizar y modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no se hace esto, estamos condenados a seguir teniendo un bajo nivel de inglés”, afirmó.

Nicolás también habló acerca de su proyecto para hacer que más personas hablen inglés en Chile.

“Como yo no puedo cambiar el sistema educacional en Chile, decidí crear una Academia de Inglés llamada Método Speed Academy, con una metodología poco tradicional, que enseña el inglés de forma inteligente. Acá yo puedo aportar de forma real, desarrollé todo lo que está en el curso, estoy en contacto directo con los alumnos y puedo incorporar nuevos elementos que van apareciendo en las últimas publicaciones científicas, casi de forma inmediata. Mi meta es lograr que un millón de chilenos adquieran el inglés de forma definitiva y así hacer de Chile un país más bilingüe”, aseguró Nicolás.

