La biblioteca de medianoche es una novela de Matt Haig (Cómo detener el tiempo, El chico que salvó la Navidad) que aborda el extraño (¿y mágico?) momento justo después de que Nora Seed ha intentado suicidarse. Se debate entre la vida y la muerte.

La historia

Nora Seed es una joven que, a sus ojos, ha desperdiciado todas sus oportunidades en la vida: pudo ser una gran nadadora, ser una estrella de rock, haber tenido un esposo y una hermosa familia, haberse dedicado a la protección de los animales, ser glacióloga….

Sin embargo su vida es gris. No aprovechó ninguna de esas oportunidades y cada vez está más sola y se siente más inútil. No tiene pareja, ha sido despedida de su trabajo, está muy distanciada de su único hermano, su vecino ya no necesita que le vaya a comprar sus remedios. Su vida está vacía de sentido, de motivaciones, de afectos.

Entonces se toma un frasco de fármacos y, producto de ello, se debate entre la vida y la muerte. En medio de esa lucha, está la Biblioteca de medianoche con su bibliotecaria (un personaje fundamental), la señora Elm.

En esta biblioteca, Nora podrá elegir vivir todas las vidas que pudo vivir. Experimentar todas esas vidas por las que todavía se recrimina no haber vivido. Por todas esas decisiones que cree no tomó o tomó de manera errada. Mientras tenga deseos de vivirlas, seguirá viva. Cada posibilidad de vida distinta, con sus millones de posibilidades, es un libro.

Son vidas deseadas, soñadas, como ser nadadora que gana medallas olímpicas, estrella de rock de fama mundial o destacada investigadora científica. Sueños un tanto infantiles, donde todo parece fácil, hasta que se viven.

Pero también hay otro libro. El libro de los arrepentimientos. Grueso, repleto de culpas y recriminaciones.

La biblioteca de medianoche

A partir de una idea brillante, Matt Haig lleva al lector de manera hábil por un sendero dinámico, emocionante, con un ritmo, a ratos, de película actual. Un camino que lleva a cada cual a reflexionar en sus propios arrepentimientos, en lo que pudo hacer o dejar de hacer para tener una mejor vida a ojos del padre, de la madre, de los compañeros de escuela, de universidad o de trabajo…

Con una idea aparentemente simple (poder vivir todo lo que deseamos haber vivido antes de morir), entra en un mundo complejo. Una idea que preguntar -de forma indirecta, casi cariñosa- qué somos, qué pudimos ser, qué podemos ser.

De manera amable, indirecta, sin amedrentar ni presionar, al autor lleva a cada cual a estos terrenos complejos de los conflictos internos de cada cual.

Alguien -también yo- podría pensar que es una suerte de libro de autoayuda en versión novela. Una manera de levantar el ánimo, de estimular a las personas a hacerse cargo de ellas mismas, de ver que “la vida es bella”. Sólo basta cambiar el ángulo, la perspectiva…

Puede ser. Pero está bien hecho. Y, salvo tal vez al final, no hay sermones o fórmulas o consejos un tanto disonantes.

La biblioteca de medianoche

Matt Haig

AdN Alianza de Novelas (Alianza Editorial)

Madrid, 2021