Sin repartos glamurosos ni escenografías grandilocuentes, “Nomadland” (Chloe Zhao, 2020) logra en 108 minutos una tarea no menor: convertir al espectador en un pasajero más del pequeño furgón de Fern (Frances McDormand), una mujer que un día perdió su casa, su familia y su vecindario a raíz de la crisis económica de 2008, y que sin embargo se lanzó a la ruta en busca de su propio destino.

Su viaje (interno y externo), es también el puente para conocer la historia de los “nómades”: un grupo de ciudadanos estadounidenses que vive al margen del sistema económico, a veces por opción y en otras porque este sencillamente los apartó.

La trama comienza tiempo después que el pueblo de Fern, Empire, desaparece tras el quiebre de la fábrica de yeso que lo sustentaba, dejando a cientos de personas sin trabajo.

El hecho, y la muerte de su esposo ocurrido apenas unos años antes, la lleva a vender sus pertenencias y embarcarse en una furgoneta por el Oeste de EE.UU., buscando trabajo en donde la necesiten.

En esa travesía consigue un laburo de invierno en un centro de envíos de Amazon, donde conoce una amiga que, en su misma condición, le propone ir al campamento de Bob Wells, un youtuber y activista que brinda consejos de supervivencia a los nuevos nómades.

El viaje se convierte así en una revelación para Fern, quien encuentra en su camino a una saga de personajes que la enfrentan cara a cara con su propia historia y devenir.

Además de Wells, la trama recoge la historia de otras personalidades reales, como Linda May y Charlene Swankie, dos nómadas de vieja data que también son protagonistas del libro en que se basa esta cinta, “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century”, una crónica de 2017 de la periodista estadounidense Jessica Bruder.

Con una actuación tan emotiva como convincente, el filme se posa en los hombros de la actriz Frances McDormand, pieza clave de esta “road movie” (película de carretera) que ha conquistado a los principales eventos cinematográficos del mundo, como los festivales de Venecia y Toronto en 2020 sólo por nombrar un par.

Esta noche, la cinta llega a los Premios Óscar 2021 con seis nominaciones a su haber, y como la favorita de la crítica internacional para triunfar en la categoría “Mejor Película”.

“Nos dieron la bienvenida a su vida. Compartieron con nosotros sus sueños, su sufrimiento. Es una gran forma de vida que tiene mucho que celebrar. La película nos dice mucho sobre nuestra sociedad y sobre lo que tenemos que mejorar”, resumió Chloe Zhao en el discurso de agradecimiento en los BAFTA 2021, donde la historia triunfó categóricamente.