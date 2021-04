Este domingo, “El Agente Topo” intentará marcar un hito histórico para el cine chileno: triunfar en la categoría Mejor Documental en la edición número 93 de la ceremonia de entrega de los Premios Óscar.

Para el argentino Axel Kuschevatzky, periodista de cine, guionista y uno de los productores de la galardonada “El Secreto de sus Ojos” (Mejor Película Extranjera en los Óscar 2010), el largometraje de Maite Alberdi perfectamente podría dar la sorpresa este fin de semana en Los Ángeles, California.

“Soy miembro de la Academia de Cine de Argentina, y de la Academia Española. La vi cuando estuvo nominada a los Goya (2021), y a mí me encanta la película. Y si ves los otros documentales, es la película que rompe el molde, la película diferente”, cuenta en diálogo con BioBioChile.

“Tiene un valor extraordinario, porque tiene la manera más inteligente, en relación a las demás nominadas, de codificar una situación social, que es: qué pasa con los adultos mayores, cómo es la vida de un adulto mayor y qué pasa cuando llegas a ese lugar. Tiene una profundidad enorme. La veo en ese camino que tuvo el cortometraje Historia de un Oso y Una mujer fantástica”, asegura.

Este domingo, desde Los Ángeles, Kuschevatzky será parte de la transmisión de TNT de los Óscar 2021, donde oficiará como panelista del show previo “Punto de Encuentro”, a partir de las 18:00 horas.

Luego, a las 20:00 horas, la ceremonia podrá ser vista en vivo y en español por TNT (con los comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi) y por TNT Series en su idioma original.

“Claro que le veo posibilidades (a El Agente Topo), por supuesto. Después, depende de millones de cosas”, explica sobre el certamen.

“Una vez le escuché decir a un jefe de prensa: tú puedes hacer que los académicos vean la película, con publicidad y acciones de prensa; lo que no puedes lograr es que les guste, ese es un acto de profunda intimidad. Y a mí me es difícil pensar que alguien que vea El Agente Topo no se conecte emocionalmente… Pero también es verdad que alguien que vea My Octopus Teacher por ahí no quiera volver a comer mariscos en su vida… A mí no me pasó”, ríe.

Óscar pandémico

Para el trasandino, sin dudas se trata de una versión especial de los Óscar que será recordada por los efectos de la pandemia, aunque desestima que la coyuntura sanitaria se haya traducido en un desinterés (tal como especulan algunos) por las principales nominadas.

“Lo que siento es que en los últimos 10 o 15 años, el foco de la Academia no ha sido las películas masivas, entonces rara vez ves películas con clubes de fans… Y si miras atrás, una película como Titanic, o El Señor de los Anillos: El Regreso del Rey, o Pantera Negra, ejemplos de nominadas muy populares, en general no son películas con ese perfil tan alto. El único inconveniente que tienen las nominadas de este año es que ninguna ha tenido la sensación de un lanzamiento masivo gigante, y eso tiene que ver con los problemas de la exhibición cinematográfica”, cuenta.

Si bien reconoce que este año no hay una película latinoamericana que concentre la expectativa general, sí ve con buenos ojos lo que ocurra en 2022 con los Óscar.

“El cine latinoamericano no es un bloque compacto, son diferentes países con diferentes situaciones y políticas públicas frente a la producción. Cuando aparece una emergente de Latinoamérica, siempre es algo natural y no planificado”, reflexiona.

“Es verdad que Latinoamérica fue uno de los terrenos más afectados por el coronavirus, porque no tenía capacidad de producción propia de vacunas, entonces la producción de cine fue más endeble. Pero el año que viene, es un año donde vas a tener películas de Claudia Llosa, de Iñárritu, de Damián Szifron, de Lucia Puenzo, de Santiago Mitre, de Pablo Larraín. 2022 va a ser un año de regreso para directores de un perfil muy alto en Latinoamérica”, vaticina.