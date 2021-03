La producción fue grabada durante el confinamiento en Wuhan (China) y muestra cómo se vivió el inicio de la pandemia en la primera ciudad del mundo en presentar un caso de Covid-19. Por primera vez se exhibirá con subtítulos en español y estará disponible de forma gratuita en todo Chile, entre el 25 y 28 de marzo gracias a Fundación CorpArtes.

El más reciente documental del reconocido artista y activista chino Ai Weiwei presenta, a través de testimonios y grabaciones, una mirada a los inicios de la pandemia por Covid-19 durante el confinamiento que vivió la ciudad donde se confirmó el primer caso de este virus: Wuhan. Desde un hombre que intenta recuperar las cenizas de su padre, muerto por coronavirus, hasta un trabajador de la construcción que queda atrapado en Wuhan durante dos meses luego de ayudar a levantar un hospital en la ciudad, son algunos de los casos que se muestran en la película.

Coronación en Fundación CorpArtes

Titulada Coronación, esta misma producción es la que Fundación CorpArtes estrenará digitalmente en Chile, el próximo jueves 25 de marzo a las 20:00 horas. Serán tres días de exhibición gratuita de la película, la cual estará disponible primera vez subtitulada al español y en todo Chile hasta el domingo 28 de marzo, previa inscripción en www.corpartesdigital.cl.

La película, que fue grabada durante dos meses de confinamiento en Wuhan -el cual comenzó el 23 de enero de 2020-, incluye registros en hospitales, salas de UCI y casas, así como testimonios de pacientes y sus familiares, y de distintas personas que vivieron el encierro. Todas estas imágenes fueron capturadas por ciudadano/as comunes, quienes fueron dirigidos de forma remota por Ai Weiwei -que en ese momento se encontraba en Inglaterra- generándose una creación colaborativa que luego sería producida y guionizada por el artista.

Ai Weiwei

El artista es reconocido internacionalmente por su obra, que aborda temáticas actuales como los derechos humanos, la libertad de expresión y la crisis de refugiados, a través de instalaciones, objetos, fotografías, redes sociales y videos. Como director y productor ha realizado numerosos documentales que han ganado premios en importantes festivales de cine, incluyendo producciones como Vivos (2019) -estrenada en el Festival de Cine de Sundance en 2020-, Human Flow (2017), Ai Weiwei’s Appeal ¥15,220,910.50 (2014), Ordos 100 (2012), So Sorry (2012), One Recluse (2010) y Disturbing the Peace (2009).

Coronación (2020) estará disponible en la página web de Fundación CorpArtes, de forma gratuita, desde el 25 de marzo a las 20:00 horas y hasta el 28 de marzo a las 23:59 horas. Inscripciones y más información en www.corpartes.cl