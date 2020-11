“Carta para el 10”, se titula la misiva de despedida que Charly García compartió con sus seguidores en memoria de Diego Armando Maradona, fallecido ayer a los 60 años.

Mediante redes sociales, el ícono del rock argentino publicó un texto dedicado al histórico “10” de la selección albiceleste, con quien coincidió en programas de TV, fiestas e instancias privadas.

Allí el compositor recordó anécdotas de sus encuentros con el mundialista -incluida una con Mick Jagger, líder de The Rolling Stones -, y describió el cariño que sintió por el “Pelusa”.

“Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena”, escribió Charly.

Lee la carta completa, aquí:

Carta para el 10

Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté:

Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas”.

Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos.

Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena.

Espérame ahí… Invita la casa.

No te equivoques con el paraíso.

PD: ¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? “Éste no es el que juega al voley?”.

Rock and roll fierita!!!

Say no more

I Love you