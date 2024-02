Cronología de una polémica: cómo Peso Pluma se convirtió en el artista más cuestionado de Viña 2024

El artista mexicano ha estado en el ojo del huracán, prácticamente, todo lo que lleva el año 2024. Desde la crítica de Alberto Mayol en su columna de opinión, su polémico quiebre con Nicki Nicole y su reciente bajada del Festival... Revisa aquí la controversia ligada a Peso Pluma en el marco de Viña 2024.

El famoso cantante mexicano, Peso Pluma, comunicó la noche de este jueves a la producción del Festival de Viña del Mar su baja del magno evento por “razones personales”.

“Sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presentará en los conciertos / festivales pautados en Viña Del Mar, Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen”, informó el equipo del artista a la organización de Viña.

Esta decisión aparece luego de una cronología de polémicas que tienen como centro a Hassan Kabande, nombre real del músico, la que detallaremos a lo largo de esta nota.

Cronología de la polémica de Peso Pluma en Chile

El 8 de enero de este año, el sociólogo, Alberto Mayol, se volvió tendencia tras la publicación de una columna de opinión donde criticó duramente la decisión de traer a Peso Pluma al Festival de Viña del Mar.

“Imagine, por ejemplo, que al Festival de Viña se ha invitado a un artista que es famoso por reivindicar la pedofilia (…). Se subirá al escenario (y todos debemos fingir que estamos ante un artista) un promotor de la cultura narco“, manifestó el académico en su escrito.

Y es que Peso Pluma posee letras en sus canciones que hacen alusión a la narcocultura y a la droga. De hecho, el cantante ha sido amenazado por carteles mexicanos: en septiembre de 2023, canceló un concierto en Tijuana tras amenazas de muerte mediante “narcomantas” firmadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“A mí me gusta chambear, y si la orden es matar, esa no se cuestiona”, corea el artista en Gavilán II. “Y sin tanto fantochear, dependo de los Guzmán, afirmativa la copia”, agrega en la canción.

La publicación de Mayol instauró una alarma que fue creciendo con el paso de los días, llegando a ser tema de conversación, incluso, en el Senado. Se creó hasta un proyecto de ley al respecto.

Siguiendo la misma línea, diversas autoridades nacionales se pronunciaron con una consigna común: pedir que Peso Pluma fuera sacado de la parrilla de Viña 2024. El debate continuó in crescendo, y así, la organización del evento latinoamericano tuvo que aclarar que la presentación del mexicano seguiría en pie.

Sin embargo, nadie contaba con algo que sucedería poco más adelante: el polémico quiebre entre el intérprete de Ella Baila Sola y Nicki Nicole.

El término con Nicki Nicole

A mediados de febrero, en el marco del Super Bowl, Peso Pluma fue captado en video de la mano con una mujer en un casino en Las Vegas. Dicha persona no se trataba de su pareja, Nicki Nicole, lo que generó una ola de repudio en redes y acusaciones de infidelidad hacia el mexicano.

No pasaron más de dos días para que la voz de Wapo traketero se manifestara al respecto. “Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki en su cuenta de Instagram.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, añadió la trasandina en su perfil, confirmando el término de su relación con el oriundo de Jalisco.

Aquel suceso le valió al intérprete de Bellakeo gran repudio en redes, lo que posicionó su nombre como tendencia en la web durante días. Cibernautas incluso acudieron a su perfil de Instagram a escribir recetas de cocina para molestarlo.

Nicki Nicole cerró el Festival de Viña 2023 con broche de oro. La trasandina se llevó, entre lágrimas y la ovación del público chileno, la Gaviota de Plata y Oro. Las redes también dejaron en evidencia el cariño que Chile sintió por la joven de 23 años.

Finalmente, la presentación de Hassan en Viña 2024 terminó de la forma que señalamos al inicio de esta nota: cancelada. ¿Obra de Alberto Mayol o de Nicki Nicole?, ¿una mezcla de ambas?, nada es seguro. Lo que sí está dicho, es que el artista urbano no pisará Chile próximamente.